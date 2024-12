Un barilochense le hizo un impresionante tatuaje a Chiquito Romero: «Fue una locura»

El arquero de Boca Juniors, Sergio «Chiquito» Romero, mostró un imponente tatuaje creado por un barilochense, que cubre toda su espalda. El impresionante proyecto de Ezequiel Gutwein requirió más de 20 horas y se viralizó en redes.

El tatuador Ezequiel Gutwein publicó en sus redes sociales (@ezequielgood.tattoo) los resultados del exhaustivo trabajo, que llevó a cabo en la espalda del ex futbolista de la selección argentina.

En una entrevista con Radio Seis, Gutwein detalló que el proyecto incluyó varias etapas de diseño y extensas horas de dedicación.

“Fue una locura”, confesó el rionegrino y agregó sobre la sobresaliente estatura del arquero: “Empecé a hablar con él a distancia y, cuando llegué a su casa para trabajar, no podía creer lo grande que es. Mide casi 1,93, si no me equivoco”.

El artista, que inició sus tatuajes a futbolistas hace más de tres años, se consolidó en el ámbito deportivo por su habilidad y la difusión de sus creaciones en la plataforma de TikTok.

«Todo comenzó con Pablo Díaz, quien me contactó a través de Instagram. Me hice famoso en TikTok, varios de mis trabajos se viralizaron y desde ese punto comenzaron otros jugadores», indicó.

El arquero cubrió su espalda con un tatuaje de leones.

El tatuaje aborda principalmente una familia de leones, ilustrando a Romero en compañía de su esposa, Eliana Guercio, y sus hijos.

Ezequiel detalló que el diseño se originó a partir de las propuestas del arquero mismo: «Él me dijo que quería algo que representara a su familia, y le propuse incluir a los cuatro cachorros con el papá y la mamá león».

De acuerdo al tatuador, cada componente fue elaborado a medida, incluyendo elementos que representan la personalidad de la familia.

Chiquito Romero se tatuó con un barilochense: el trabajo duró 20 horas

“Primero medí la superficie y conversamos sobre el diseño. Después hicimos dos jornadas de 10 horas cada una para completarlo. Fueron 20 horas en total”, relató Gutwein.

Además, el diseño se utilizó para ocultar un tatuaje anterior de Romero, quien portaba un «Padre Nuestro» en su pecho. Pero, el arquero ya tiene planes de repetir esa frase en sus costillas en marzo

Para Ezequiel, este proyecto fue un hito único en su trayectoria como tatuador. “Imaginate, soy futbolero y lo vi en el Mundial de 2014. Fue muy emocionante, pero aprendí a separar lo emocional de lo laboral. No importa quién sea el cliente, me concentro en hacer el mejor trabajo posible en el menor tiempo”, expresó.