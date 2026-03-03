Un caballito en el barro: encontraron una pieza de ajedrez entre los restos de la Vuelta de Obligado

El pequeño caballo de ajedrez, tallado en madera y de apenas 3,8 centímetros de alto, fue recuperado en el campo de la Vuelta de Obligado. Gentileza Museo Paleontológico de San Pedro.

Entre proyectiles, zunchos metálicos y restos de artillería, apareció algo inesperado: un pequeño caballo de ajedrez tallado en madera. La pieza, de apenas 3,8 centímetros de alto y 1,6 de ancho, fue hallada a unos 40 centímetros de profundidad en el mismo predio donde el 20 de noviembre de 1845 se libró la Batalla de la Vuelta de Obligado.

Caballito de ajedrez: cómo lo encontraron

El descubrimiento fue presentado por el equipo del Museo Paleontológico de San Pedro, que recibió recientemente el objeto de manos de un albañil que lo había encontrado años atrás, mientras trabajaba en la construcción de sanitarios dentro del parque histórico. En ese mismo sector ya habían aparecido fragmentos de proyectiles y otros elementos vinculados al combate.

Según explicaron desde el museo, se trata del primer objeto lúdico recuperado en el campo de batalla. “No existen antecedentes del hallazgo de este tipo de piezas en el ámbito de aquella contienda y eso lo hace muy valioso”, señalaron. La zona donde apareció fue, según los registros históricos, uno de los puntos de mayor actividad en los meses previos al enfrentamiento, cuando las tropas al mando del general Lucio Mansilla organizaban la defensa ante el avance anglo-francés.

Recreación del campamento militar en los días previos al combate, donde oficiales pudieron haber jugado una partida mientras aguardaban el enfrentamiento. Gentileza Museo Paleontológico de San Pedro.

Caballito de ajedrez: el factor clave para su conservación

La hipótesis que manejan los investigadores es que en los ratos de descanso, mientras aguardaban un combate inminente, algunos oficiales pudieron haber armado un tablero en una carpa de campaña para distraerse. En ese contexto, el pequeño caballo habría quedado olvidado o extraviado.

Las lluvias de aquellos días previos al combate habrían sido clave para su conservación. El barro y la tosca del terreno cubrieron la pieza, aislándola de la intemperie y permitiendo que llegara prácticamente intacta hasta hoy. De haber permanecido en la superficie, la madera difícilmente habría resistido casi dos siglos.

La pieza apareció a unos 40 centímetros de profundidad, en el mismo sector donde surgieron restos de proyectiles del combate de 1845. Gentileza Museo Paleontológico de San Pedro.

El hallazgo se produjo detrás del Museo de Sitio “Batalla de Obligado”, espacio creado en 2008 por la Municipalidad de San Pedro junto al Grupo Conservacionista de Fósiles, que desde entonces reúne y exhibe materiales recuperados por vecinos y especialistas.

Ahora, el caballo de madera quedará bajo resguardo del Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro, a disposición de investigadores que deseen profundizar en su estudio. Más allá de su tamaño, la pieza aporta una dimensión inesperada a la memoria del combate: la vida cotidiana y los momentos de humanidad que también formaron parte de aquella jornada decisiva de la historia argentina.