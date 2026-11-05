Pensiones No Contributivas ANSES: las causas por las que pueden suspender el pago en noviembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría Nacional de Discapacidad avanzaron con la aplicación de la Resolución 3702/2026, una disposición que dejó en suspenso preventivo a 4.329 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral, acumulando más de 26.100 beneficios interrumpidos en las últimas semanas por la falta de entrega de certificados médicos actualizados y la detección de cruces patrimoniales incompatibles.

La medida oficial genera un escenario de desconcierto operativo en los beneficiarios debido a una trampa informática recurrente: como las bajas administrativas se firmaron con posterioridad al cierre de liquidaciones de sistemas, la plataforma digital Mi ANSES todavía muestra una fecha de cobro asignada para noviembre 2026, una visualización que no garantiza la acreditación real del dinero en los cajeros automáticos si el titular no regulariza su expediente dentro de los 60 días corridos.

Por qué ANSES puede suspender una Pensión No Contributiva: causales médicas, cruces de datos y el fallo judicial

Las causales, que motivaron la interrupción de los pagos, responden a un proceso de control administrativo y cruzamiento de bases oficiales:

Falta de acreditación médica tras la revocación del amparo : en 2025, un fallo del Juzgado Federal de Catamarca Nº 2 había forzado la restitución cautelar de miles de haberes dados de baja; sin embargo, luego de que la Cámara Federal de Tucumán revocara dicha sentencia, el Gobierno intimó a los titulares a presentar la documentación clínica de respaldo, disponiendo la suspensión de quienes no respondieron al emplazamiento.

: en 2025, un fallo del Juzgado Federal de Catamarca Nº 2 había forzado la restitución cautelar de miles de haberes dados de baja; sin embargo, luego de que la Cámara Federal de Tucumán revocara dicha sentencia, el Gobierno intimó a los titulares a presentar la documentación clínica de respaldo, disponiendo la suspensión de quienes no respondieron al emplazamiento. Incompatibilidad previsional por doble beneficio : de acuerdo con las precisiones brindadas por la vocería oficial, los cruces informáticos detectaron a 24.263 personas que perciben simultáneamente otra prestación previsional contributiva dentro de ANSES , una situación estrictamente vedada por la normativa que rige a las pensiones de carácter no contributivo.

: de acuerdo con las precisiones brindadas por la vocería oficial, los cruces informáticos detectaron a 24.263 personas que perciben simultáneamente otra prestación previsional contributiva dentro de , una situación estrictamente vedada por la normativa que rige a las pensiones de carácter no contributivo. Incumplimiento de requisitos socioeconómicos : la realización de compras de moneda extranjera, la titularidad de bienes registrables no justificados o la pérdida de la condición de vulnerabilidad social derivaron en la baja preventiva de los giros mensuales.

: la realización de compras de moneda extranjera, la titularidad de bienes registrables no justificados o la pérdida de la condición de vulnerabilidad social derivaron en la baja preventiva de los giros mensuales. Inconsistencias de domicilio y contacto: al no publicarse el Anexo I en el Boletín Oficial para resguardar datos personales sensibles, las notificaciones se cursan por vía postal o electrónica, quedando en falta aquellos beneficiarios que no actualizaron sus datos de residencia real.

Mi ANSES muestra fecha de cobro pero el dinero no se acredita: por qué sucede

Uno de los principales focos de reclamo en las entidades bancarias se vincula con la desincronización de los sistemas informáticos estatales:

Liquidación cerrada antes de la resolución : el cronograma de haberes de noviembre, cuyo desembolso arranca el miércoles 11 de noviembre 2026 por los feriados extraordinarios, se procesó de manera automática a finales de octubre; por ese motivo, el sistema web todavía muestra el turno asignado por terminación de DNI .

: el cronograma de haberes de noviembre, cuyo desembolso arranca el miércoles por los feriados extraordinarios, se procesó de manera automática a finales de octubre; por ese motivo, el sistema web todavía muestra el turno asignado por . Retención automática en la ventanilla bancaria : al emitirse la Resolución 3702/2026, la orden de pago fue bloqueada antes de impactar en las cajas de ahorro, provocando que el usuario encuentre su cuenta en cero al concurrir al cajero automático.

: al emitirse la Resolución 3702/2026, la orden de pago fue bloqueada antes de impactar en las cajas de ahorro, provocando que el usuario encuentre su cuenta en cero al concurrir al cajero automático. Revisión del estado del expediente: antes de trasladarse a una sucursal, el beneficiario debe ingresar con su número de CUIL a la plataforma web o la aplicación móvil Mi ANSES, entrar en la sección «Jubilaciones y Pensiones» y constatar si el beneficio figura con la etiqueta «Suspendido preventivamente» o «En trámite de revisión«.

Canales habilitados de reclamo: dónde presentar la documentación médica y por qué no ir a ANSES

Para evitar demoras estériles en dependencias no competentes, el organismo de aplicación fijó sedes exclusivas para los descargos: