Un camión provocó un corte de luz en Centenario: tras varias horas de trabajo, EPEN restableció el servicio
El corte de luz afectó varios sectores de la ciudad este miércoles. Cerca de las 10, la empresa informó que terminaron los trabajos y normalizaron la situación.
Gran parte de Centenario se quedó sin luz este miércoles. El corte del suministro se originó debido a un incidente ocurrido con un camión que realizaba maniobras dentro de las instalaciones de la Subestación Centenario.
Ante esta situación el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) tuvo que montar un operativo de trabajo en el lugar para reestablecer el servicio eléctrico. Cerca de las 10 informaron que lograron solucionar el problema.
Corte de luz en Centenario: qué pasó
Según la información brindada por el sitio local, Centenario Digital, el hecho se produjo esta mañana cuando el camión que se encontraba en las instalaciones de la Subestación, realizó una maniobra que generó un «arco eléctrico» entre la carrocería y los cables por la proximidad con las instalaciones.
La situación dañó a dos importantes conductores del ingreso al transformador principal de la Subestación. En cuanto a las personas involucradas, se informó que no hay herido.
Corte de luz en Centenario: las zonas alcanzadas
El EPEN informó que las zonas y calles que se quedaron sin luz durante las primeras horas de este miércoles, fueron las siguientes:
- Calles Villegas, 9 de Julio y Costa Rica (completa).
- Zona comercial entre calles Perú, Honduras, Av. del Libertador y México.
- Parte de la zona comercial en calles Perú y Honduras.
- Instituciones y comercios: BPN, EPET 2, Cooperativa Obrera (sucursales Honduras y Canadá), Hospital Centenario y La Anónima.
- Áreas específicas: Zona Autódromo, zona Industrial PIC y Bombeo del EPAS Mari Menuco.
- Barrios: 380 Viviendas, Sarmiento, Devi, Huemul, Graciani, Coop. 2 de Abril, Trahún Hué, 50 Viviendas, Patagonia, 75 Viviendas, Sarmiento Este, La Alborada, Techo Negro, 173 Viviendas, Sayhueque I y II, Unidos, Primeros Pobladores, La Ruca y Sejun.
- Tramos específicos: Guatemala (entre Córdoba y Venezuela), Formosa (entre Guatemala y Av. Traful), Perú (entre Honduras y Guatemala), Canadá (entre 9 de Julio y Natalio Burd), El Salvador (entre Santa Fe y 25 de Mayo), EEUU (entre 9 de Julio y Lácar), Santiago del Estero (entre Guatemala y Cuba), Ecuador, y Cuba (entre Estadio ADC y Formosa).
- Zona Rural/Meseta: Meseta de Centenario en su totalidad.
