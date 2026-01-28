Un camión provocó un corte de luz en Centenario: tras varias horas de trabajo, EPEN restableció el servicio

Gran parte de Centenario se quedó sin luz este miércoles. El corte del suministro se originó debido a un incidente ocurrido con un camión que realizaba maniobras dentro de las instalaciones de la Subestación Centenario.

Ante esta situación el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) tuvo que montar un operativo de trabajo en el lugar para reestablecer el servicio eléctrico. Cerca de las 10 informaron que lograron solucionar el problema.

Corte de luz en Centenario: qué pasó

Según la información brindada por el sitio local, Centenario Digital, el hecho se produjo esta mañana cuando el camión que se encontraba en las instalaciones de la Subestación, realizó una maniobra que generó un «arco eléctrico» entre la carrocería y los cables por la proximidad con las instalaciones.

La situación dañó a dos importantes conductores del ingreso al transformador principal de la Subestación. En cuanto a las personas involucradas, se informó que no hay herido.

Corte de luz en Centenario: las zonas alcanzadas

El EPEN informó que las zonas y calles que se quedaron sin luz durante las primeras horas de este miércoles, fueron las siguientes: