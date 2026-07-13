Un choque entre dos autos terminó con un vehículo dado vuelta en el centro de Roca

Este lunes comenzó de manera accidentada en el centro de Roca. Algunos minutos después del mediodía se registró un insólito vuelco en el centro de la ciudad.

En la intersección de las calles Italia y Tres Arroyos, dos autos chocaron y uno de ellos terminó volcando sobre la vereda. El protagonista del vuelco fue un Chevrolet Agile. Según detallaron desde la Policía a Diario RÍO NEGRO, tanto personal policial como de bomberos trabaja en el lugar.

Insolito vuelco en el centro de Roca: qué se sabe

Desde la comisaría Tercera de Roca, indicaron a este medio que se trató de un vuelco «sin heridos de gravedad».

En el lugar, trabaja el personal policial y de Bomberos debido a que «el auto contaba con un equipo de GNC, y tenía una apertura« y aseguraron que se encuentra «completamente controlado» tras activar el protocolo para descargar el tubo.