Incidentes en la Doble Apolo en Roca: repudio de la organización y denuncia de la comunidad mapuche

Un día después de los incidentes ocurridos durante la 17ª edición de la Doble Apolo, la organización de la competencia y la comunidad mapuche Lof Leufuche emitieron comunicados respecto al conflicto que rodea al desarrollo de la prueba en Paso Córdoba.

El episodio ocurrió en el primer tramo del recorrido, en la zona del cañadón que conduce a la subida de Colicheo. Corredores denunciaron que personas a caballo quitaron las cintas que marcaban el circuito y arrojaron piedras contra quienes avanzaban por el sector.

Si bien Alejandro Pellegrini, uno de los organizadores, se pronunció durante la competencia sobre lo sucedido, este lunes por la mañana Multieventos del Valle, organizadora de la Doble Apolo, difundió un comunicado en el que repudió «los hechos de violencia de público conocimiento» registrados durante la prueba y atribuyó lo ocurrido a «un grupo de violentos».

La entidad sostuvo que el evento contaba con las autorizaciones necesarias para su realización. Indicó que presentó los planos del circuito ante la Municipalidad de General Roca, abonó los cánones correspondientes, obtuvo los permisos de Vialidad Rionegrina para los cortes intermitentes sobre la ruta y la autorización del propietario del campo lindero al Campo Municipal.

«Todos los permisos están a disposición de quienes lo deseen», señalaron. También hicieron hincapié en que la competencia se realiza desde hace 18 años en el mismo sector, con modificaciones periódicas en los recorridos dentro del área protegida.

Respecto de los incidentes, afirmaron que, como parte del protocolo habitual, colaboradores recorrieron el circuito media hora antes de la largada y detectaron la falta de algunas marcas del recorrido. Según expresaron, en ese momento no había personas en el lugar y la señalización fue repuesta minutos antes del inicio de la prueba.

Por último, el documento concluyó con una solicitud para que la Justicia intervenga. «Esperamos que la Justicia y autoridades tomen letra del caso para evitar futuros hechos para aquellos que utilizan el lugar para sus actividades particulares», cerró.

La posición de la comunidad Leufuche: «La competencia invade nuestro territorio»

Por su parte, la comunidad mapuche Lof Leufuche, con personería jurídica N° 25 y relevamiento territorial en el marco de la Ley 26.160, difundió un comunicado en el que vinculó los incidentes con un conflicto territorial que, según indicó, mantiene desde hace años.

La comunidad afirmó que la competencia se desarrolla dentro de su territorio comunitario y sostuvo que tanto el Municipio de General Roca como el Gobierno de Río Negro autorizan este tipo de actividades sin realizar un proceso de consulta previa, libre e informada.

«En estos últimos 18 años nuestra comunidad, compuesta por siete familias, se ha visto avasallada, perjudicada e ignorada y atropellada, cada vez que esta competencia invade nuestro territorio. Se nos ha cerrado el ingreso a nuestros puestos, se pasa por el frente de nuestras rucas, han atropellado animales, usan las únicas bajadas de las vacas que ellas utilizan para llegar al rio a tomar agua, hemos tenido gran cantidad de pérdidas de vacas que se espantan y caen por las bardas», señalaron.

Además, indicaron que el sábado previo a la competencia la werken de la comunidad solicitó una reunión con los organizadores para plantear su desacuerdo con el circuito, aunque aseguraron que ese pedido no prosperó.

En el comunicado también hicieron referencia a otros proyectos y actividades que, según sostienen, se desarrollan dentro del territorio comunitario sin consentimiento.

Finalmente, la comunidad expresó que continuará reclamando el reconocimiento de sus derechos territoriales y reiteró que cualquier actividad dentro del territorio debe contar con su consentimiento.