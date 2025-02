Un club de Neuquén, fundado por los primeros pescadores, cumplió 83 años frente al río Limay

Fundado el 11 de febrero de 1942, este club es uno de los más antiguos de la ciudad de Neuquén, y el primero en ubicarse sobre un brazo del río Limay.

La historia dice que un grupo de pescadores, argentinos y extranjeros, fundó una asociación bajo el nombre de Club Deportivo de Pesca y Náutica “El Biguá”. La dirección de aquella época, es la misma que la que hoy habita: calle Río Negro 1500 de la ciudad de Neuquén. Ahí, frente al río Limay, empezó a desarrollarse.

Los archivos de su fundación dicen que tuvo, desde el comienzo, un reglamento simple orientado en un principio a fomentar la pesca, respetar la naturaleza y conservar las aguas y los ambiente limpios.

“Sobre ese canal del río, coincidían cuatro pescadores. Dos eran comerciantes y los otros empleados, pero todos extranjeros. Coincidían porque no es que se ponían de acuerdo, sino que llegaba el sábado y si estaba lindo, se juntaban naturalmente ahí a la mejor hora para la pesca, una hora que no había ruido, que ya no había gente por ahí”, detalla Carolina N. Valdés, en su libro “Orígenes del Club Neuquino El Biguá”.

Los relatos cuentan que el verano era muy caluroso, la gente buscaba lugares frescos donde pasar el día y ese tramo de la costa era ideal. También, que al poco tiempo eran 60, luego cientos y se seguían sumando muchos jóvenes que querían competir en la pesca.

83 años después, el Club, esta semana estuvo de festejo. Un espacio que hoy reúne a grupos familiares que utilizan el predio como lugar de esparcimiento, recreación y de práctica deportiva, durante todo el año.