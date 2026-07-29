Un cuidador fue denunciado por maltratar, insultar y amenazar a dos adultas mayores en Mar del Plata

Un cuidador de un geriátrico de Mar del Plata fue denunciado luego de quedar registrado por las cámaras de seguridad mientras presuntamente maltrataba, insultaba y amenazaba a dos mujeres mayores que residían en el establecimiento.

Uno de los episodios ocurrió este lunes, cerca de las 19, en el centro de adultos mayores “David”, ubicado sobre la calle Rivadavia al 4000.

Las imágenes captadas por las cámaras muestran al trabajador, identificado como Nicolás Gastón Cichero, mientras preparaba a una de las residentes para acostarla. Durante la secuencia, el hombre habría manipulado a la mujer de manera brusca y le habría dirigido insultos y amenazas.

“¿Por qué no te morís, vieja hija de p…? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de m…. Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”, se escucha decir al cuidador en la grabación.

La mujer rompió en llanto y le preguntó qué había hecho, mientras el trabajador continuaba con una actitud violenta. En otro momento del video también se observa que le colocó una prenda sobre la cabeza durante algunos segundos y la manipuló de forma brusca.

"¿POR QUÉ NO TE MORÍS?": INVESTIGAN A UN EMPLEADO DE UN GERIÁTRICO POR MALTRATAR A DOS ADULTAS MAYORES



Las cámaras de una residencia geriátrica de Mar del Plata, ubicada en Funes 1783, registraron un episodio de violencia protagonizado por Nicolás Gastón Cuchero, quien insultó y… pic.twitter.com/mnjYx4NP0N — Lautaro Spadavecchia Amez (@LauSpadavecchia) July 29, 2026

Otra residente sufrió una lesión en el labio

Los responsables del geriátrico detectaron además otro episodio ocurrido minutos antes, en el que el cuidador habría golpeado a una segunda residente con una cuchara.

“¿Querés llorar? Vamos”, se escucha decir al hombre en otra de las grabaciones.

"¿POR QUÉ NO TE MORÍS?": INVESTIGAN A UN EMPLEADO DE UN GERIÁTRICO POR MALTRATAR A DOS ADULTAS MAYORES



Las cámaras de una residencia geriátrica de Mar del Plata, ubicada en Funes 1783, registraron un episodio de violencia protagonizado por Nicolás Gastón Cuchero, quien insultó y… pic.twitter.com/mnjYx4NP0N — Lautaro Spadavecchia Amez (@LauSpadavecchia) July 29, 2026

De acuerdo con la información trascendida, la agresión le provocó a la mujer un corte superficial en el labio. El episodio también habría quedado registrado por las cámaras de seguridad y las imágenes fueron incorporadas a la investigación judicial.

Tras revisar las filmaciones, los propietarios del establecimiento despidieron al trabajador al día siguiente y realizaron una denuncia en la Seccional Primera de Mar del Plata.

La causa fue caratulada como “lesiones leves”. Según trascendió, la fiscalía se presentó en el domicilio del acusado, aunque hasta el momento no logró localizarlo.

En el marco de la investigación, las autoridades buscarán determinar si el hombre protagonizó otros episodios de violencia contra residentes del geriátrico.