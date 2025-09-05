Sábado con mínimas bajo cero, pero con mucho sol en Neuquén y Río Negro: qué va a pasar con el viento

Se acerca la primavera en Neuquén y Río Negro. Por este motivo, para este sábado se espera calor, sol y hasta temperaturas bajo cero en el norte de la Patagonia. Qué dice el pronóstico del tiempo para el Alto Valle, la cordillera y la costa atlántica, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.

En Neuquén capital y Cipolletti este sábado se aguarda una jornada soleada, con una máxima de 19°C por la tarde y una leve brisa desde el noreste a 20 km/h, con ráfagas de casi 30 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta -1°C, y el cielo estará parcialmente nublado, pero sin probabilidades de precipitaciones. El viento cambiará de dirección hacia el sudeste y bajará su incidencia.

Foto: AIC.

En General Roca y alrededores también se espera una tarde despejada, con casi 20°C de máxima, y viento del noreste a 25 km/h, con ráfagas a 40 km/h. Por la noche la mínima también será de -1°C y el viento se mantendrá al igual que en la tarde.

Foto: AIC.

Qué pasa en la cordillera este sábado

En Bariloche se aguarda un día soleado, con una máxima de 12°C y casi sin presencia del viento que oscilará desde el sudeste. Por la noche, la mínima será de -3°C y el viento cambiará de dirección hacia el noroeste.

Foto: AIC.

En San Martín de los Andes se espera un sábado soleado con una máxima de 10°C y una leve brisa desde el sudoeste. Por la noche la mínima será de -3°C y el viento cambiará de dirección hacia el sudeste.

Foto: AIC.

Cómo va a estar en la costa atlántica

En la capital rionegrina, Viedma, se aguarda un día despejado con una máxima de 17°C, y viento desde el noroeste a más de 20 km/h, con ráfagas superiores a los 30 km/h.

Por la noche la mínima llegará a los 0°C, y el viento cambiará de dirección hacia el sudoeste, que estará acompañado por ráfagas de más de 50 km/h.