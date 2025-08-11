Un elenco de Bariloche fue seleccionado para el Festival Internacional de Teatro Adolescente

Un grupo de estudiantes de la escuela rionegrina 123 de Bariloche fue seleccionado entre 80 elencos de Latinoamérica para participar del «Festival Internacional de Teatro Adolescente». Es la primera vez en 16 años que un elenco rionegrino accede a participar de este certamen, junto a otros 14 grupos de Ciudad de Buenos Aires, Ecuador, México, Perú y Brasil.

«Desde siempre, escuchaba sobre el festival y pensaba que sería lindo participar. Lo cierto es que es una oportunidad única. No hay ningún festival de estas características que ponga en escena a los adolescentes para que cuenten sus problemáticas«, comenta Gisele Sánchez, la profesora de teatro de la escuela rionegrina 123 que si bien tiene una orientación en Ciencias Naturales, en 2017 incorporó Teatro en su diseño curricular.

Cuando supo de la edición 2025 del festival convocó a los estudiantes que estuvieran interesados. El elenco de seis personas, bajo la dirección de Gisele y Claudia Rosas, como codirectora, se puso manos a la obra. El proyecto podía consistir en una obra propia o en una readaptación de algún clásico. El grupo barilochense asumió el desafío y optó por la primera opción. La única condición del festival es que la obra dure entre 30 minutos y una hora.

Los actores tienen entre 16 y 18 años. Foto: gentileza

«Decidimos indagar en las problemáticas que interesan a los adolescentes. Salió el alquiler y la crisis habitacional, un tema que atraviesa a todos los del elenco. Así fuimos armando la obra. Y tomamos como disparador el terror», asegura Gisele que se considera una apasionada de las dramaturgias. Y agrega: «Está bueno hablar de cosas que nos interpelen. Por eso, nos inclinamos a una dramaturgia propia y avanzar en una creación colectiva«.

El grupo envió el proyecto «Qué noche, Bariloche», con una de las escenas filmadas y se logró el objetivo: quedaron seleccionados para participar entre el 7 y 11 de octubre en Buenos Aires. La inauguración es nada menos que en el Teatro Cervantes.

«Se presentaron 80 elencos de muchos países de Latinoamérica. Todos los chicos tienen entre 13 y 19 años. En nuestro grupo tenemos un popurrí de entre 16 y 18 años. Hay mucho entusiasmo porque no se trata solo de ver otras obras de teatro y ver qué pasa en otros países. También está la chance de participar en talleres, escuchar foros y paneles de intercambio», valora Gisele que fue quien escribió el guión aunque basándose en lo que surgía en los ensayos. «Una cosa es escribir, pero cuando eso pasa por el cuerpo, aparecen cosas que potencian la escritura«, define.

La crisis habitacional en Bariloche, el tema elegido por los estudiantes. Foto: gentileza

La obra transcurre en un programa de televisión en el que suceden «cosas extrañas». «Nos basamos en una película de Netflix que se llama ‘Noche con el demonio» vinculado a lo paranormal. En ese programa suceden cosas: los invitados van contando la problemática de la crisis habitacional. Lo paranormal es conseguir alquiler y los precios. Eso produce terror aunque desde el humor hacemos una crítica. Es reflexiva«, describe.

El festival cubre los costos de hospedaje, pero no contempla los pasajes ni las comidas. Por eso, el elenco rionegrino busca apoyo. El alias es 123bariloche. «Estamos puliendo los últimos detalles para presentar la obra el 24 de agosto en el centro cultural El Negro, en el kilómetro 7300 de avenida Pioneros. La entrada es a la gorra y la idea es reunir fondos para viajar. Hay que reservar», señala.

Aunque la participación en el certamen internacional siempre fue el objetivo, la docente no oculta su orgullo y de alguna manera, la sorpresa. «Es una oportunidad única para mostrar a Bariloche y la realidad de la ciudad desde otro ángulo, en un plano federal nacional. Vamos a participar de un encuentro de un montón de latitudes. Es todo un compromiso», concluye.