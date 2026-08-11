Foo Fighters en River: conocé los precios de las entradas para su show en 2027

Tras la confirmación oficial del tramo latinoamericano de su gira mundial Take Cover Tour, la banda liderada por Dave Grohl, Foo Fighters, desembarcará en el Estadio Más Monumental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 25 de febrero 2027.

En las primeras horas de este martes 11 de agosto 2026, la productora a cargo del espectáculo de Foo Fighters habilitó el cronograma de expendio de boletos en la plataforma AllAccess, iniciando la fase exclusiva para clientes de entidades bancarias auspiciantes antes de dar paso a la venta general.

Sin embargo, más allá del entusiasmo por el retorno del grupo norteamericano, el foco de la conversación virtual se desplazó rápidamente hacia el valor de los pases y el marcado contraste económico al comparar los costos actuales con sus históricas presentaciones en el país.

Los valores oficializados y las ubicaciones para Foo Fighters en el Estadio Monumental

El esquema tarifario, difundido por la organización oficial, establece un abanico de precios que parten desde los $132.250 (incluyendo el costo por servicio) para las ubicaciones cabecera de menor visibilidad, hasta alcanzar los $419.750 en los sectores VIP y plateas preferenciales.

De acuerdo con el detalle técnico, la bandeja Sívori Alta se posiciona como la alternativa más accesible con un valor base de $115.000 más $17.250 de service charge, mientras que el Campo General se comercializa a $175.000 (más $26.250 de recargo).

Para los fanáticos que busquen ubicarse en las cercanías del escenario principal, el Campo Delantero cotiza en $345.000 base ($396.750 final), compartiendo el rango superior tarifario con las plateas medias y bajas San Martín y Belgrano, fijadas en $365.000 más $54.750 de gastos administrativos.

Los precios de las entradas para ver a Foo Fighters en River. Foto: All Access.-

La venta de entradas para Foo Fighters contempla el pago en cuotas sin interés para los usuarios del banco patrocinador, durante las fases iniciales de la venta en línea.

En el plano regional, la comparación con las plazas vecinas refleja parámetros alineados al mercado internacional: en Chile, por ejemplo, los tickets para la misma gira oscilan entre los 64.625 y los 170.375 pesos chilenos —aproximadamente entre 70 y 185 dólares—, posicionando los precios locales en un rango competitivo dentro de la escala macroeconómica de los grandes espectáculos de estadio.

El salto histórico de los valores: del Quilmes Rock 2012 al Take Cover Tour 2027

El aspecto que despertó mayor repercusión fue la evolución exponencial de las entradas para Foo Fighters, a lo largo de los últimos quince años en Argentina.

Durante su célebre paso por el estadio de River, en el marco del Festival Quilmes Rock 2012, las ubicaciones oscilaban entre los $180 y los $900 con un tipo de cambio de época.

Posteriormente, en su recordada presentación en el Estadio Único de La Plata en 2015, los boletos para el campo general se vendían a $920 y las plateas a $1.590, lo que representa un incremento superior al 40.000% acumulado en el término de una década, superando los promedios inflacionarios generales del período.

La última actuación del grupo en suelo nacional se remontaba a marzo 2022 durante el festival Lollapalooza en San Isidro —pocas jornadas antes del trágico fallecimiento de su histórico baterista Taylor Hawkins—, ocasión en la que las entradas rondaban los $12.000.

De cara a la cita de febrero 2027 en River, el público melómano se alistan para encarar la fila virtual con la expectativa de asegurar su lugar en el que promete ser uno de los hitos musicales más convocantes del próximo año en el país.