Nación anunció la reconstrucción del sistema de transmisión eléctrica argentino con el llamado a licitación de AMBA I

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, lanzó el llamado a licitación nacional e internacional por el proyecto AMBA I, que contempla una inversión de 800 millones de dólares destinados a reforzar la infraestructura energética del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Se trata de la primera de 16 iniciativas estratégicas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Público, que demandará inversiones por más de 6.600 millones de dólares y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV en distintos puntos del país.

La obra busca fortalecer el sistema en la región del AMBA, donde se encuentra cerca del 40% de la demanda eléctrica nacional. Según Nación, la saturación de la red en esa zona genera restricciones crecientes a la demanda y eleva el riesgo de colapsos por superación de los límites técnicos del sistema.

El proyecto contempla 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, 220 kV y 132 kV, una nueva Estación Transformadora en Plomer (500/220/132 kV), sistemas de compensación reactiva (STATCOM) y obras complementarias de conexión con las distribuidoras del área.

De esta manera, se espera que la capacidad de demanda que el sistema puede abastecer en el AMBA se amplíe a más de 2.000 MW.

El proceso licitatorio cuenta con el respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —actualmente en proceso de estructuración—, y habilita al adjudicatario a solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El cronograma está configurado de la siguiente manera: