Un herido grave por un vuelco sobre la Ruta 2: volvía con su familia de Las Grutas

Volcaron sobre la Ruta 2 cuando volvían de Las Grutas. Foto: Gentileza.

Una persona resultó gravemente herida luego de un vuelco sobre la Ruta 2, mientras regresaba con su familia de Las Grutas. Venía hacia Neuquén.

El accidente fue a la altura del kilómetro 32.

Vuelco en la Ruta 2: una ocupante estuvo atrapada en el vehículo

Fuentes policiales indicaron a Diario RÍO NEGRO que uno de los ocupantes del vehículo presentaba heridas de gravedad. En la Chevrolet, modelo Spin, iba un hombre de 46 años junto a su esposa y cinco hijos.

EN el sitio trabajó personal de bomberos. La mujer estuvo atrapada en el interior del vehículo. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital para la realización de examenes médicos de mayor complejidad.

Un muerto por un vuelco en la Ruta 2, en Valle Medio

En otro hecho, un hombre murió este lunes a la madrugada luego de un vuelco sobre la Ruta 2, en Valle Medio. Fue en la rotonda de El Solito. Iba en una Renault Kangoo que circulaba desde las Grutas y hacia General Roca.

El resto de los ocupantes fueron trasladados a un establecimiento de salud de Lamarque.