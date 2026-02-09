Murió un hombre por un vuelco en la Ruta 2, en Valle Medio: volvía de Las Grutas

Un hombre murió luego de un vuelco sobre la Ruta 2, en Valle Medio. Fue en la rotonda de El Solito. Iba en una Renault Kangoo que circulaba desde las Grutas y hacia General Roca.

El resto de los ocupantes fueron trasladados a un establecimiento de salud de Lamarque.

Vuelco en la Ruta 2 este lunes, en Pomona

Según informaron en un parte del Gabinete de criminalistica de Valle Medio y del Departamento de Seguridad Vial de Pomona, el accidente fue el lunes por la madrugada. Indicaron que fue un despiste seguido de vuelco sobre el ingreso a la rotonda. El auto quedó invertido con las ruedas hacia arriba. Se avanzó con las pericias.

Fuentes policiales marcaron que el vehículo circulaba en dirección Las Grutas- General Roca. Iban cuatro personas.

Vuelco fatal en la Ruta 2: otros ocupantes trasladados a Lamarque

Desde Radio Municipal de Lamarque comunicaron que el resto de los ocupantes del vehículo fueron traslados a un establecimiento de salud.

El medio local indicó que trabajó personal de bomberos y de los Cuerpos de Seguridad Vial de San Antonio Oeste y General Conesa. También efectivos de la Brigada Rural del Valle Medio, y personal de Criminalística quienes llevaron a cabo las pericias.