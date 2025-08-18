Un hombre cazó ciervos en su Pick Up y denunció «abuso de autoridad»: qué dijo la Policía de Río Negro

La Policía de Río Negro confirmó los resultados del operativo realizado el pasado miércoles 13 de agosto en el paraje rural La Fragua, cerca de Dina Huapi, tras denuncias de vecinos por la presencia de cazadores furtivos. La aclaración surge luego de que la esposa del detenido cuestionara públicamente el procedimiento, asegurando que su marido contaba con los permisos correspondientes y calificando la actuación policial como un «abuso de autoridad».

En un comunicado oficial, la fuerza indicó que «a partir de declaraciones que ponen en tela de juicio el procedimiento, la Policía de Río Negro ratifica el resultado del operativo y los delitos que se le endilgan al sujeto que fue detenido durante el procedimiento». Según la institución, la intervención se realizó «a partir de la denuncia de los lugareños acerca de la presencia de cazadores furtivos en cercanía de sus viviendas».

Durante el operativo, los ejemplares de ciervo colorado fueron abatidos en tierras privadas y trasladados a otro sitio para ser faenados y despostados «sin dejar rastros en sitios prohibidos, donde incluso – por tratarse de una reserva natural – está prohibida la caza deportiva». El detenido mencionó que contaba con autorización, pero los propietarios desmintieron esa versión.

En la inspección del vehículo Ford Ranger del sospechoso, la fuerza secuestró «una carabina Remington calibre .243 Win., registrada a nombre de una persona fallecida, un cuchillo con manchas hemáticas, siete proyectiles del mismo calibre y colillas de cigarrillo». El vehículo también quedó retenido como parte del procedimiento.

Las infracciones constatadas incluyen:

Violación de domicilio (Art. 150 C.P.)

Portación de arma de fuego sin autorización (Art. 189 bis C.P. y normativa de ANMaC)

Caza furtiva de fauna silvestre dentro de un área protegida (Ley 22.421 y Ley Provincial Q 2056)

La Policía concluyó que «se procedió al secuestro de todos los elementos hallados, quedando a disposición del magistrado interviniente para realizar las pericias y diligencias judiciales correspondientes«, y que la novedad fue remitida «a la superioridad jerárquica y a la Fiscalía de Turno, a fin de dejar constancia formal del procedimiento y de los hechos denunciados».