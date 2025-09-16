El invierno se despide esta semana de Argentina con un combo de lluvias y tormentas: ¿afectará a Neuquén y Río Negro?

El invierno está en su etapa final: esta semana se termina la temporada que registró durante todo su periodo un combo de aire polar, heladas intensas, viento frío y nieve, para darle la bienvenida a la primavera. Sin embargo su despedida no pasará desapercibida ya que el pronóstico ya anunció para los próximos días el ingreso de lluvias y tormentas en varios sectores del país, ¿qué pasa con Neuquén y Río Negro?

El paso a la primavera estará marcado por un escenario de clima cálido y precipitaciones. Desde el sitio Meteored explicaron que la circulación de viento del norte y el importante aporte de humedad serán los principales responsables de que durante estos últimos días de invierno registren condiciones inestables.

Los primeros eventos de lluvia y tormenta se manifestarán de manera aislada, especialmente en zonas del Litoral y la región pampeana. Resaltaron que se tratarán de fenómenos erráticos y de «acumulados modestos», de igual manera no descartan situaciones puntuales de mayor intensidad.

Según las proyecciones compartidos por el sitio especializado en meteorología, la inestabilidad se generalizará con el avance de un frente frío. Además resaltaron que este sistema ingresará a partir del jueves desde el sur de la región pampeana y se desplazará sobre gran parte del territorio nacional.

Regresan las lluvias y las tormentas: qué pasa con Neuquén y Río Negro

El ingreso del frente frío al interactuar con la masa de aire húmeda y cálida preexistente, desencadenará lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad especialmente sobre la franja este del país.

«Hacia el fin de semana, los eventos podrían adquirir una mayor relevancia en cuanto a intensidad y extensión, consolidando un cierre de invierno marcado por la inestabilidad«, explicaron en Meteored.

Aunque se esperan lluvias y tormentas en gran parte de la Argentina para despedir el invierno, el pronóstico para Neuquén y Río Negro indica que la situación será diferente.

En general, la cordillera patagónica se verá especialmente afectada por lluvias aisladas, mientras que en las zonas del Alto Valle y la costa, las condiciones serán de mayormente nublado, con algunas probabilidades de precipitaciones aunque no generará mayores complicaciones.