Un hombre murió durante una cirugía dental: la autopsia mostró lesiones en la vía aérea 

La autopsia reveló lesiones en la vía aérea del hombre que murió durante un implante dental.

La autopsia realizada a Miguel Ángel Berlini, el hombre de 64 años que falleció mientras se realizaba un implante dental, reveló que presentaba lesiones en la vía aérea, lo que contradice la primera explicación brindada por los médicos que lo atendieron.

Según explicó su hermana, Alejandra Berlini, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el informe forense indica que durante el procedimiento habrían intentado intubarlo y el tubo fue colocado en el esófago en lugar de la tráquea.

“La vía aérea estaba lastimada”, señaló la mujer al referirse a los resultados de la autopsia, lo que abre nuevas dudas sobre lo ocurrido durante la intervención que terminó con la muerte de su hermano.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2025 en una clínica ubicada en el barrio porteño de Belgrano, sobre la calle Virrey del Pino.

Miguel Ángel Berlini, el hombre de 64 años que falleció mientras se realizaba un implante dental.

Los médicos imputados

En la causa judicial se encuentran imputados el cirujano José Miguel Galiano y el cirujano plástico Marcelo Fernando Robles, quien además es propietario del centro médico donde se realizó el procedimiento.

De acuerdo con la primera versión brindada por los profesionales que intervinieron en la cirugía, Berlini habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, los resultados de la autopsia indican la presencia de hemorragias traumáticas y lesiones en la vía aérea, compatibles con un intento fallido de intubación.

El reclamo de la familia

La hermana de la víctima cuestionó que la clínica continúe funcionando con normalidad pese al fallecimiento.

“La clínica sigue abierta, aún trabajan y se publicitan”, afirmó Alejandra Berlini.

Además, denunció que tras la muerte de su hermano una enfermera le sugirió a la familia que no se realizara la autopsia. Según relató, les habría recomendado “no abrir el cuerpo”.

El caso continúa bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades en la muerte del paciente durante el procedimiento odontológico.