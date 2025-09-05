Un trabajador cayó de un techo en Centenario: fue trasladado de urgencia al hospital

Un hombre de 56 años fue trasladado de urgencia al hospital Natalio Burd de Centenario, luego de caer de un techo. El accidente ocurrió cuando trabajaba en una obra en la zona del Parque Industrial, este viernes por la mañana. «Tenía el arnés puesto«, informó Víctor Arroyo, bombero voluntario. Además, detalló que el hombre se encontraba consciente cuando llegaron al lugar, aunque presentaba dolores en distintas partes del cuerpo.

La caída que sufrió el trabajador fue de una altura aproximada de 4 metros. Arroyo comunicó a Diario RÍO NEGRO que fueron alertados por el hecho a las 9:20.

Cómo fue la caída del trabajador en Centenario

El hombre se encontraba trabajando en una empresa ubicada en cercanías al Autódromo de Centenario.

Según relataron testigos, el accidente tuvo lugar cuando el hombre «pisó un techo de chapa de fibra de vidrio y cayó». Arroyo confirmó que fue el único trabajador que resultó herido.

El hombre fue trasladado en ambulancia al hospital local. Foto archivo: Matías Subat.

El hombre fue inmovilizado y trasladado en ambulancia al hospital local. El bombero voluntario remarcó que, afortunadamente, el hombre contaba con los elementos de seguridad correspondientes.