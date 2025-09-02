Confirman la absolución del acusado de provocar el incendio en el que murió un bebé en Añelo

El incendio fue en una vivienda de Añelo, en julio de 2024. Foto: archivo

El Tribunal de Impugnación de Neuquén confirmó la sentencia absolutoria de un hombre que había sido acusado de provocar un incendio en una vivienda de Añelo, en julio de 2024, hecho en el que murió un bebé de menos de un año.

El imputado había sido juzgado por homicidio simple en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa (tres hechos), pero resultó absuelto el pasado 23 de julio.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el 19 de julio de 2024 alrededor de las 6 de la mañana, el hombre inició un foco ígneo en una casa luego de una discusión con una pareja.

En el interior se encontraban tres menores de edad, de los cuales el más pequeño falleció por asfixia debido a inhalación e intoxicación con monóxido de carbono.

Tras la absolución dictada por los jueces Federico Sommer, Luciano Hermosilla y Raúl Aufranc, el MPF presentó un recurso alegando que se había realizado “una arbitraria y absurda apreciación de la prueba” y solicitó la revisión de la sentencia.

Sin embargo, el Tribunal de Impugnación, integrado por Lliana Deiub, Richard Trincheri y Mauricio Macagno, rechazó el planteo y sostuvo que el tribunal de juicio había valorado de manera integral la prueba producida, identificando falencias en la calidad de la evidencia presentada por la acusación, que se basaba en indicios insuficientes para alcanzar el estándar de una condena penal.

En su resolución, el Tribunal enfatizó que “no se han proporcionado agravios que permitan demostrar que la decisión jurisdiccional es errónea”, y agregó que “una simple disconformidad con la jurisprudencia aplicada o con el razonamiento del juez no habilita la revisión de una sentencia absolutoria”.