Premio Rural de Navidad: quién fue el ganador de la bomba Pivas sorteada por Diario RÍO NEGRO

Este martes se realizó en la sede central de Diario RÍO NEGRO en General Roca, el sorteo del Premio Rural de Navidad, en el que se definió al ganador de la bomba Pivas MHS 230, uno de los premios más destacados del año para los lectores del suplemento Rural.

El sorteo se llevó a cabo en vivo, con la presencia del escribano público Marcos Lorenzo y representantes de Editorial RÍO NEGRO, quienes certificaron la transparencia y validez del proceso.

El ganador fue Kevin Weinbach, de la ciudad de Cipolletti, quien se quedó con este equipo de bombeo de alto rendimiento, pensado para sistemas de riego y tareas productivas en el ámbito rural.

El Premio Rural de Navidad fue una iniciativa que acompañó durante semanas a los lectores del suplemento Rural, con cupones publicados en la edición impresa y urnas distribuidas en distintos puntos de Río Negro y Neuquén.

Fotos: Juan Thomes.-

Desde Diario RÍO NEGRO agradecemos la fidelidad de los lectores del suplemento Rural, que domingo a domingo acompañan este espacio y eligen todos los días el diario en todas sus plataformas. El Premio Rural de Navidad es una forma de reconocer y premiar ese acompañamiento sostenido, que se reflejó en una alta participación de la audiencia en esta edición del sorteo.



Premio Rural de Navidad: cómo es la bomba Pivas que se sorteó

La Bomba Pivas MHS230 es un equipo de alto rendimiento diseñado para sistemas de riego, con una capacidad de 1.500 m³/h y un rango de funcionamiento que va de 0 a 1.000 RPM, impulsada por una potencia de 75 HP. Aunque el sistema es cardánico y está pensado para trabajar con tractor, también puede accionarse con un motor eléctrico trifásico o con equipos motrices estacionarios.

El premio que se ganó Kevin Weinbach de Cipolletti. Foto: Alejandro Carnevale.-

El modelo consta de una bomba montada sobre un chasis con ruedas, que facilita su movilidad y posicionamiento en el campo. Incluye además un caño de acople con brida giratoria, una barra de accionamiento cardánico y una manga con suncho para la descarga del agua.

Su instalación es sencilla: se debe acercar el equipo a la barranca y sumergir la turbina. El chasis posee orificios estratégicos para sujetar el equipo al piso, lo que brinda estabilidad.

Foto: Juan Thomes.-

El proceso de conexión incluye orientar y fijar la brida del caño de acople hacia la salida deseada del agua, apoyar el conducto sobre un terraplén o superficie firme y conectar la barra cardánica, en caso de que se elija ese accionamiento.

Si es necesario superar elevaciones en el trayecto del agua, se pueden sumar tramos de cañería rígida de chapa o PVC antes de la conexión con la manga, que debe extenderse en un terreno limpio y llano. El mantenimiento básico consiste en engrasar diariamente las crucetas y las cajas de rodamiento durante el uso, con una frecuencia mayor si el chasis debe permanecer sumergido. En caso de quedar en desuso por varias semanas, se recomienda lavar y guardar el equipo en condiciones adecuadas.

Reviví el sorteo completo acá: