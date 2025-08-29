Un joven músico de Bariloche renuncia a la dirección de un coro municipal para radicarse en Rusia: «Es potencia en el mundo coral»

El barilochense Simón Blanco Schneebeli se vinculó con la música cuando tenía tan solo apenas 8 años a través de talleres de iniciación. Pasó por el Coro Juvenil Municipal, el Coro de Cámara de Patagonia y hasta el Coro del Colegio Woodville. Supo que no quería salirse de ese camino. Por eso, al término del colegio secundario, estudió en la Universidad Nacional de La Plata y al regresar a Bariloche, integró el Coro de Cámara Municipal que dirige desde hace tres años.

Con un concierto de despedida, este músico de 30 años prepara su partida rumbo a San Petersburgo, en Rusia, donde obtuvo una beca académica.

«Estudié formalmente la carrera en La Plata donde me inscribí en la carrera de Composición y sumé Dirección Orquestal. Desde chico me gustaba componer y sumé como complemento la parte de dirección. Ahí supe que era lo que más me gustaba«, comentó. ¿Qué le genera fascinación? La dirección requiere habilidades musicales, pero a la vez, mucho ejercicio de audición para hacer correcciones o sugerencias.

«En Bariloche, por ejemplo, los coreutas son aficionados. Ahí entra el ejercicio de la comunicación de cuestiones musicales hacia personas que no tienen la formación -y no tienen por qué tenerla-«, dijo, aunque destacó que hoy, el coro «está integrado por dos personas que tienen formación profesional como cantantes y hay algunos que estudian canto. Hay una buena masa crítica formada».

El Coro de Cámara Municipal se creó en 2017 y fue fundado por la directoral coral Laura Esteves. «Nació con la idea de generar un grupo coral con repertorios más complejos. Se pensó como un coro de adultos, pensado como un espacio de superación«, definió Simón que, dos años después, preparaba su concierto de graduación en dirección orquestal, acompañando a este coro.

El Coro de Cámara Municipal Bariloche. Foto: gentileza

Durante la pandemia, el grupo sobrevivió a través de encuentros por zoom. Y en agosto del 2022, cuando Esteves se jubiló, le ofreció la dirección a Simón.

«En estos tres años, creció mucho. Soy introvertido y este trabajo me hizo avanzar en ese aspecto al igual que en la cuestión musical. En Argentina la preparación profesional académica en música esta orientada a la musicología y no a la música. Hay que ganar todo eso afuera«, evaluó Simón.

Tiempo atrás aplicó para una beca en el Conservatorio Estatal Rimski-Kórsakov de San Petersburgo que ofrece el gobierno ruso para músicos extranjeros. Fueron seleccionados 30 músicos de Argentina.

El primer año consiste en «la preparación del idioma». Luego, será el turno de rendir un examen de ingreso para una maestría en Dirección Coral por los dos años siguientes. «Tiene muy buenas academias y en el mundo coral es potencia. Toda la región lo es en realidad. En mi caso, vengo estudiando ruso de a poco y si bien culturalmente, es un país muy distinto al nuestro y genera un poco de miedo, también me seduce la posibilidad de formarme allá», reconoció.

¿El próximo paso? No lo sabe. Quizás «se abran otras puertas en la zona», pero su idea a futuro es capacitar a los músicos en Bariloche: «Profesionalizar esto. Aportar habilidades que hagan merecer una rentabilidad», advirtió.

La despedida de Simón será este sábado a las 20 en la Iglesia Metodista, en la calle Paso 156, en Bariloche. «El repertorio -aseguró- es variado. Es una búsqueda de lo universal en cuanto a los períodos históricos y regiones geográficas. Distintos estilos de música, desde el Renacimiento, finales de ese período, música contemporánea del siglo XX y XXI. Un poco de todo«, concluyó.