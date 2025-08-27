Muerte de una docente en Bariloche por tuberculosis: identifican a los contactos de la mujer, entre convivientes, profesores y estudiantes

Tras la muerte de una docente de Bariloche por tuberculosis, las autoridades sanitarias indagaron entre los últimos contactos de la víctima para evaluar sus condiciones de salud. Ya están identificados además de su círculo familiar conviviente, directivos escolares, docentes, supervisores y algunos estudiantes que serán evaluados a través de una radiografía de tórax, un seguimiento médico y en algunos casos, se realizará un Derivado Proteico Purificado (PPD) -una sustancia usada en la prueba cutánea de tuberculina para diagnosticar una infección latente por tuberculosis-.

La mujer, mayor de 50 años, se desempañaba como directora en un colegio secundario del este de la ciudad y como docente en otro establecimiento también de nivel medio.

Llegó a la guardia del Hospital Privado Regional (HPR) de Bariloche el pasado 18 de agosto con un cuadro respiratorio avanzado. Al sospechar que se trataba de un caso de tuberculosis, desde la institución notificaron al hospital público Ramón Carrillo. La mujer permaneció internada durante nueve días, pero murió ayer por la tarde.

«De cada persona diagnosticada con tuberculosis, se inicia un estudio epidemiológico de cada uno de los contactos. Hay que identificar las redes afectivas y laborales, aquellas personas que han compartido un mismo espacio por muchas horas del día», especificó Gabriela Vázquez, de la Mesa de Tuberculosis del Hospital de Bariloche. Añadió que se toman en cuenta aquellas personas que han estado en contacto más de 4 horas por día, varios días de la semana.

«Hemos tenido reuniones presenciales con los equipos directivos, supervisores, docentes, estudiantes y familias. Todas las personas que están identificadas como contactos. En breve, vamos a otorgar turnos para que las personas se hagan los estudios«, dijo Vázquez que, además, es coordinadora del Departamento de Tuberculosis en Río Negro.

Aseguran que los síntomas de la tuberculosis generan confusión. Foto: Chino Leiva

Llevó tranquilidad al insistir en que se trata de personas sanas que no tienen síntomas respiratorios. «Lo que se hace es una búsqueda activa en personas asintomáticas, pero que han tenido situaciones de encuentro con la paciente», advirtió.

Vázquez recalcó que, en este caso, no se conoce la fecha del inicio de la enfermedad. «Pero llegó con un cuadro respiratorio avanzado y desde un principio, hubo una alta sospecha de tuberculosis. En esos casos, se realiza una baciloscopía, una prueba sobre el moco que sale del pulmón y que al procesarse en el laboratorio, permite ver las bacterias», especificó.

Bariloche suele registrar 10 casos de tuberculosis al año. Con este último caso suman siete en lo que va del 2025. «Que una persona fallezca significa que el diagnóstico fue tardío ya sea porque el paciente se dejó estar o porque el personal de salud no reconoció a tiempo el diagnóstico. El tratamiento es largo, pero efectivo. Los síntomas desaparecen recién entre uno y dos meses después», comentó.

En este último contagio, reconoció que es difícil identificar el caso inicial. «Cada persona que se enferma, epidemiológicamente lo llamamos caso índice y nos indica que puede haber un brote de tuberculosis. Siempre tratamos de encontrar a esa primera persona que se enfermó, pero en más del 80% de los casos no logramos encontrar ese vínculo«, admitió.

Gabriela Vázquez, coordinadora del Departamento de Tuberculosis en Río Negro, y Víctor Parodi, director del hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Foto: Chino Leiva

¿Cuáles son los síntomas? El diagnóstico de la tuberculosis siempre es dificultoso porque los síntomas son similares a otros cuadros respiratorios. La persona tiene tos por más de 15 días con expectoración y flema. «Tiene moco amarillo y otro síntoma es la disminución de peso, cansancio, fiebre y sudoración nocturna. La tos suele confundirse con la tos del fumador o con otros cuadros respiratorios. O cuando hay una persona cansada pensamos que puede deberse a problemas socioeconómicos o estrés», puntualizó.

La mayoría de los casos a nivel nacional se produce en la población económicamente activa de entre 20 y 45 años. En Bariloche, Vázquez indicó que «estamos en un rango etario parecido aunque vienen en aumento los casos en la niñez y adolescencia. Eso quiere decir que hay adultos con la enfermedad».