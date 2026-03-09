Un legado que resiste: la Asociación Española cumple 109 años e invita a una cena de gala

La Asociación Española de Socorros Mutuos de General Roca festejará este 18 de marzo los 109 años desde su fundación. Con un fuerte impulso de fortalecer la identidad y recuperar el tiempo perdido, la comunidad se encuentra para celebrar y recaudar fondos.

Nieto de españoles y fiel a su legado, el actual presidente de la asociación José García, se prepara para el gran acontecimiento. Este aniversario se celebrará con una cena de gala el 28 de marzo en la que pretenden, además de compartir exquisiteces y divertirse, sortear dos pasajes a España entre los presentes.

José hace más de 30 años es colaborador y ahora asumió el desafío de la conducción en momentos de vaivenes. Lidera una nueva comisión directiva desde noviembre de 2024 que se puso como meta “levantar” el espíritu de una institución que supo ser pujante y pionera en la ciudad.

Junto a su esposa; Mirta Vallejos, quien hace 20 años trabaja en la Agencia Consular, son testigos de cuántos socios han pasado, cuántos se mantienen y tristemente cuantos más ya se han ido. Actualmente, la Española tiene 227 socios activos y 196 vitalicios en Roca. Además, hay 68 españoles nativos por el momento, según datos de la institución.

“Tomamos el desafío, muy grande, de ver si podíamos volver a lo que era La Española, porque hacía diez años que no se hace la tradicional paella del 12 de octubre”, comenta a Diario RÍO NEGRO.

La masa societaria cayó en los últimos diez años y pretenden reposicionarla. Pasaron de 1000 socios a 200 y así fue imposible sostener una recaudación mínima mensual, lo que imposibilitaba a cada paso costear sueldos, predio, salones y tareas.

“La institución estuvo a punto de perder el prestigio que había tenido los últimos cien años”, enfatiza el presidente. “El predio de la Española durante muchos años daba déficit, no se podía mantener, se iba deteriorando. Hay cinco personas que nos costaba pagar los sueldos”, comenta José.

De alguna manera pudieron ir encontrando estrategias para salvaguardar la situación y aliviar problemas económicos. “Se hace todo a pulmón. La comisión directiva no tiene ninguna remuneración por lo que hace”, aclara y refuerza que es una institución sin fines de lucro.

“La idea de la comisión directiva es reflotar otra vez el estatus de la de la Asociación Española con la cena, la fiesta de aniversario y la tradicional paella”, adelanta José. La tarjeta vale 90.000 pesos por persona y es el 28 de marzo a partir de las 20:30 en el salón ubicado en calle España entre 25 de Mayo e Yrigoyen. La invitación es abierta a toda la comunidad. Las entradas están a la venta en la institución (España 1371). Consultas por WhatsApp o Instagram.

Además del predio, salones de eventos, auditorio y talleres, la Asociación Española cuenta con una Agencia Consular, un distrito de consulado para tramitaciones de ciudadanía, de pasaportes hace 45 años.

José, nieto de españoles y tercera generación chacarera

Además de la construcción de canales y el comercio, muchos españoles fueron protagonistas de los inicios de la fruticultura en el Alto Valle. La historia de José y su familia da fe de esa hazaña.

“Soy nieto de cuatro abuelos españoles, paternos y maternos”, cuenta. Ellos llegaron a estas tierras entre los años 1905 y 1915. Ellos eran muy jóvenes y llegaron buscando nuevos horizontes. “Algunos disparando, tratando de evitar las guerras que había en Europa, salir del mal momento”, explica.

Tenían 18 años y gran parte de su historia se la llevaron con ellos en su lecho de muerte porque los recuerdos los abrumaban. “Mis abuelos paternos llegaron a Brasil, se trasladaron a Buenos Aires, y de Buenos Aires se metieron en un tren, equivocadamente, y aparecieron en Ingeniero Huergo”, repasa sobre sus antepasados.

Esos inmigrantes empezaron a trabajar la tierra en momentos en los que aún no existía el sistema de riego. Con el paso del tiempo, fueron progresando hasta que pudieron tener su chacra con viñedos. Abrieron una bodega familiar, pero dos heladas importantes los obligaron a cerrar las puertas hasta que se quedaron con la fruticultura.

“Siguió mi padre, ahora en este momento sigo yo con la producción frutícola y, lamentablemente, soy la última generación en mi familia en la producción frutícola”, asegura, ya que sus hijos tomaron otros rumbos.

“Ya venimos de tres generaciones, lo que le costó a mis abuelos y a mi padre. Yo tengo 63 años y hasta que Dios me dé salud y vamos a seguir con la chacra”, expresa.

La historia de la Asociación Española a través de los años

El 18 de marzo de 1917, la Asociación Española de Roca nacía para albergar y proteger a los españoles dispersos y desamparados que llegaban al Alto Valle de Río Negro, ante un movimiento migratorio en auge. Un siglo y nueve años después, los descendientes de aquellos que llevaron con lo puesto, siguen trabajando para mantener viva la cultura.

Los bailes en los 70 metros de fondo de la sede, conocido como “prado español”; el teatro donde había una fosa para las orquestas; el lugar en donde se hacían las “estudiantinas” y que también se convirtió en ring de boxeo; el cine al aire libre, fueron espacios que quedaron en el recuerdo.

“La institución se forjó por el hecho de cobijar a todos aquellos españoles que vinieron como inmigrantes, que estaban mal, vinieron posguerra o durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial”, cuenta Mirta Vallejos. La clave siempre fue la solidaridad.

En la etapa fundacional, la misión era brindar asistencia social y de salud a los inmigrantes. Luego con la creación de las obras sociales hubo un gran cambio ya que se pasó a una etapa vinculada a la “reunión y esparcimiento”.

En la década del 60 dejaron de llegar inmigrantes españoles por lo que la entidad tuvo que “ser refundada” en su rol social. Se construyó el edificio de España y 25 de Mayo donde se iba a emplazar el hospital español, pero los socios definieron destinarlo al negocio inmobiliario. También fue sede de la Justicia penal de Río Negro durante muchos años.

Luego se creó el predio de la Isla 32 con la fusión entre el Círculo de Amigos Bahienses y la Mutual de Exempleados del Banco de Río Negro y Neuquén, ante la reiterada necesidad de espacios de esparcimiento en Roca.

En 1996 se inauguró la actual delegación, que además del amplio salón cuenta con oficinas de administración, un auditorio y biblioteca.