Momento único: registraron un Hullín en Parque Los Alerces, el famoso lobito de río de la Patagonia

El posteo batió récords. Este animalito, registrado en Parque Nacional Los Alerces, recibió miles de «me gusta» y cientos de comentarios. Es que no es menor, se vio, como hacía tiempo no sucedía, un Huillín comiendo una trucha, en plena naturaleza.

Dos guías de pesca lograron captar el momento. Cuando lo vieron, supieron que era único. Un Huillín tomaba con sus patas una trucha y se alimentaba. Todo mojado, disfrutaba del hábitat.

«Lo que se registró fue un Huillín, un Lontra provocax en su nombre científico, es una de las especies conocidas como lobitos de río o nutrias. Lo que tiene de interesante para nosotros es que durante muchos años se lo consideró extinto en el Parque Nacional por falta de avistaje», contó Danilo Hernández Otaño, intendente del Parque Nacional Los Alerces.

Si bien el Hullín es común en Parque Nacional Nahuel Huapi, de hecho forma parte del logo, en Parque Nacional Los Alerces, hacía años que no se lo observaba. «Estuvimos como 50 años sin verlo», contó Hernández Otaño, «pero desde hace dos años, volvieron a aparecer».

«El hallazgo del Hullín en el Parque Nacional Los Alerces es sumamente importante. Nos hace actualizar todos los listados de especies de vertebrados de valor especial e incluirlos nuevamente. Y además incluirlo con una muy alta prioridad de conservación«, explicó el intendente.

Al Hullín, popr no haber sido visto en Parque Los Alerces, se creía que no habitaba más la zona. «Quizá no estaba y volvió. O tranquilamente pudo haber ingresado desde Chile, sospechamos que por el río Futaleufú. O estuvo presente pero con una población diezmada».

Del lugar dónde fue encontrado, prefieren no dar precisiones. «Buscamos evitar que vaya todo el mundo a verlo, a sacarle fotos», explicó Hernández Otaño.

Cómo es el Hullín, el lobito de río de la Patagonia

El huillín es un carnívoro que pertenece al grupo de las nutrias verdaderas. Su cuerpo es alargado, mide aproximadamente 1,10 m de longitud (de los cuales 0,4 m corresponden a la cola) y pesa entre 5 y 6 kg.

Se alimenta fundamentalmente de crustáceos grandes (pancora o cangrejo, camarón de agua dulce). En invierno también los peces son importantes en su dieta.

Qué hacer si ves un animal en cualquier Parque Nacional

La primera recomendación es simple: aprovechar al máximo el momento porque en la mayoría de los casos, es probable, que nunca más suceda.

La segunda recomendación es no acercarse. «Si tenés una cámara, ponela delante de tus ojos, hacele zoom. La vista va a durar mucho más tiempo si le haces zoom, que si te acercas físicamente el animal seguramente se va a sentir invadido y se va a retirar«, sugirió el intendente.

Y por último, avisá a la intendencia del Parque donde te encuentres. «Cada registro, cada avistaje, es una necesidad científica. Si tenés foto o video avisá, pero si no registraste también. Para nosotros, estos registros, siempre son motivo de alegría«.