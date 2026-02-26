Cortés abrirá sesiones en Bariloche con eje en obras y las elecciones a Convencionales

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, abrirá las sesiones ordinarias el próximo lunes 2 de marzo y allí se espera un discurso marcado por las elecciones a Convencionales para la revisión de la Carta Orgánica que se debe convocar este año y cuya fecha todavía está pendiente de resolución.

La apertura de sesiones del Concejo Municipal se realizará a las 11 en el gimnasio municipal 5, en el kilómetro 13 de la avenida Bustillo, una nueva dependencia municipal que se inauguró el año pasado.

Será la primera vez que se realice una apertura de sesiones en el oeste de la ciudad y no estuvo ajeno de discusión en el Concejo Municipal porque el concejal Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) planteó que se realice el acto en la sede del cuerpo, en el Centro Cívico, al considerar que se trata de una convocatoria del Poder Legislativo y que “atenta a la división de poderes”.

La propuesta, que Villalba ya había anticipado semanas atrás e incluso fundamentó por nota, no tuvo respaldo de ningún otro edil. Samantha Echenique (Juntos por el Cambio) dijo después de la votación que es “una pérdida de tiempo” ese tipo de discusión.

Cortés realizará un pormenorizado repaso de las obras

Del otro lado de la vereda, en el Ejecutivo los asesores del intendente preparan su discurso que estará signado por un repaso de la obra pública realizada en el 2025, uno de los temas favoritos del jefe comunal, aunque también admitieron que tendrá mención a las elecciones convencionales y al desarrollo del cerro Catedral.

El proyecto del oficialismo para convocar a las elecciones a Convencionales está listo pero falta la fecha. Debe salir del Concejo Deliberante. El tema genera también controversia y por los tiempos que se analizan especulan que la elección se iría para fines del invierno principios de primavera, posiblemente en septiembre.

También Cortés realizará anuncios de obras y volverá a poner el foco en el Alto de la ciudad. Las primeras a desarrollar después de las tareas actuales de la apertura de la barda del Ñireco y el puente de la calle Wiederhold para generar una conexión con el sudeste, se avanzará con el asfalto en las colectoras entre las rotondas de Beschtedt y del ingreso al barrio 2 de Abril; y la pavimentación de la calle Cacique Prayel, una arteria que se abrió en la gestión actual y fue una de las primeras acciones de gobierno en 2024.

El discurso de Cortés será extenso con un minucioso repaso área por área. Luego, el Concejo ingresará en un cuarto intermedio y retomará la sesión a las 14:30 ya en su sede del Centro Cívico para dar ingreso formal a varios proyectos cuya ruta legislativa se definió esta semana en la comisión legislativa, entre ellos, el pliego de licitación para la remediación del vertedero y la apertura de un relleno sanitario, que impulsó Cortés a fines de diciembre.