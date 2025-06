Un refugio para infancias en el Hospital Heller: el equipo de salud que los protege en Neuquén

Un hermoso tren cargado de esperanza está listo para partir desde el Hospital Heller. Pintado con las manos de niños que luego de transitar situaciones de violencia intrafamiliar y problemas de conducta, pueden encontrarse en una estación segura, donde crear, jugar y compartir es su única misión.

Son parte de un proyecto para infancias en situación de vulnerabilidad que llevan adelante una médica y una psicóloga de Neuquén. Por segundo año consecutivo, lograron habilitar un espacio dentro del hospital donde los más chicos pueden encontrarse y expresarse libremente en un entorno seguro.

Motivadas por la protección de los derechos de los niños y adolescentes, con mucho esfuerzo, la médica Silvia Díaz y la psicóloga Sabrina Rossi Caldas; crearon este espacio de contención no solo para los pequeños, sino también para los adultos responsables y lograron el financiamiento para expandir su trabajo en toda la provincia.

El proyecto se llama “Abordaje integral y protección de niñas, niños y adolescentes” y tiene como principal meta crear un espacio de contención, apoyo y confianza para infancias y adolescencias que atraviesen situaciones de maltrato. En paralelo, promueven prácticas parentales positivas, responsables y respetuosas de los derechos de los niños.

Postularon su trabajo a la convocatoria “Rosa Herminda ‘Pocha’ Álvarez». Foto: Ceci Maletti.

La iniciativa llegó para quedarse. Silvia Díaz y Sabrina Rossi Caldas habían realizado un posgrado en la Línea 102 y en esa instancia, se empezó a gestar la idea que luego juntas lograron materializar.

Las profesionales postularon su trabajo a la convocatoria “Rosa Herminda ‘Pocha’ Álvarez” sobre proyectos locales participativos; y fueron elegidas, por lo que ahora contarán con presupuesto para promocionar la salud en distintas regiones sanitarias de Neuquén.

“Si un niño llega golpeado a un consultorio lo primero que hacen es preguntarle al adulto qué le pasó (…) Muchas veces se pasa sobre ese niño y si el adulto responde por él, entonces ni siquiera su voz es escuchada”, explicó Silvia Díaz, como parte del cambio que buscan a nivel social.

“Un niño es un sujeto de derecho y tiene tanto derecho como cualquier adulto a poder hablar, expresar y que esa opinión sea tenida en cuenta”. Silvia Díaz, médica e impulsora del proyecto.

«El objetivo central es generar procesos de reparación y restitución de derechos, transformando las prácticas familiares desde un abordaje integral y participativo», remarcan las autoras del proyecto.

En el último año, el odontólogo y payamédico Gonzalo Diez, se sumó al grupo para asistir a las infancias desde el juego; mientras que la psicóloga Florencia Villafadón, trabaja desde la salud mental con adultos. Silvia Díaz y Sabrina Rossi Caldas son las profesionales al frente de los talleres.

El equipo interdisciplinario recibe derivaciones de instituciones de salud, educativas y organismos judiciales o administrativos, a diario. Al estar ligados a escuelas están cotidianamente en contacto con distintas situaciones.

El proyecto está dirigido a infancias y adolescencias. Foto: Ceci Maletti.

A través del servicio de salud escolar, el hospital mantuvo contacto con las ocho escuelas primarias, cuatro jardines y tres secundarios de la zona oeste, población en la que se detectaron numerosas situaciones de negligencia, maltrato físico y emocional hacia niños y adolescentes.

El maltrato se evidencia cuando los más chicos presentan signos de violencia intrafamiliar, retraso madurativo por falta de estimulación y dificultades en el desarrollo general. En los adultos, se puede detectar la dificultad para ejercer funciones de crianza adecuadas, a través de entrevistas.

Actualmente, los dispositivos disponibles en la ciudad no alcanzan a cubrir la complejidad de las demandas. “Sin un abordaje integral, el riesgo de que el maltrato se vuelva crónico aumenta”, aseguraron en el proyecto.

Ahora, aguardan el desembolso de 3 millones de pesos comprometidos, que serán utilizados para la compra de insumos y juegos para el trabajo diario con los chicos.

Infancias: dos espacios y una red en Neuquén

El dispositivo contempla dos espacios: uno lúdico para las infancias, que permite la expresión emocional en un entorno seguro, y otro taller terapéutico para sus adultos responsables, donde se trabajan habilidades de crianza, reconocimiento de valores, límites sin violencia, comunicación efectiva y prevención de riesgos.

Pasaron alrededor de 24 familias por el espacio hasta el momento. Foto: Ceci Maletti.

En lo que va de implementación, ya pasaron por el espacio en total unas 24 familias y tres grupos de chicos de entre 10 y 12 integrantes cada uno, divididos según edades.

La red que contiene está conformada también por los equipos de Salud Escolar, Salud Mental y otras instituciones educativas. Además, pertenecen a dos espacios de coordinación intersectorial: la Red Intersectorial del Oeste (Red Rio) y la Red Provincial de Detección y Tratamiento de Maltrato y Abuso Sexual Infantojuvenil.

Donaciones: aportar al juego de las infancias

Todos los insumos que utilizan para los talleres y espacios con las infancias utilizados hasta ahora salen de sus recursos personales del equipo, como juguetes que las propias profesionales aportan desde sus casas o que van consiguiendo.

Hasta tanto se concreten los fondos, reciben donaciones de juegos, libros, juguetes y artículos de librería por parte de la comunidad en el sector Área Programa del hospital Heller de lunes a viernes de 8 a 15.

Por otra parte, aún no cuentan con un espacio acorde para trabajar con niños. “Tenemos un espacio en una biblioteca que no tiene ventanas, no tiene acceso, pero el hospital Heller no tiene espacio para absolutamente ninguna actividad. Con el espacio para adultos también, tenemos que ir coordinando con otros equipos, ir cediendo espacio y buscando lugares para poder desarrollarlo”, dijo la médica.

Qué es el Área Programa del hospital Heller

El Área Programa es una división dentro del hospital Heller que aborda atención primaria de la salud y actividades con la comunidad. A su vez está subdividida en distintos sectores: estas profesionales abordan el área infanto-juvenil

El área programa tiene una amplia cobertura. Foto: Ceci Maletti.

Díaz y Rossi también trabajan con consejerías adolescentes en colegios secundarios de los barrios del oeste de la ciudad, y llevan adelante un consultorio adolescente con sus propias temáticas.

Otros dispositivos del servicio se abocan al cuidado de pacientes crónicos, internaciones domiciliarias, controles de salud escolar, talleres dirigidos a personas diabéticas y todo tipo de actividades de promoción y prevención en salud, dirigidas a la comunidad.