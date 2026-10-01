Quiénes son todos los candidatos a presidente en Brasil para las elecciones 2026: la última polémica en la recta final

Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se imponen en la recta final hacia las elecciones. Foto: Gentileza El País.

El domingo 4 de octubre Brasil tendrá sus elecciones presidenciales. Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un cuarto mandato, se enfrentará al senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022). Ambos lideran las encuestas por sobre el resto de los candidatos y aparecen empatados para un eventual balotaje el 25 de octubre.

Hay en total 12 fórmulas que competirán en una votación donde hay habilitados más de 150 millones de electores.

Una a una todas las fórmulas presidenciales para la elección 2026 en Brasil

Según las encuestas, lo más probable es que Lula y Bolsonaro deban luchar por cada voto de los casi 160 millones de electores en una segunda vuelta el 25 de octubre. Esto ya que los sondeos ubican muy por detrás al escritor Augusto Cury, el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el rockero outsider Renan Santos, todos ellos con menos de un 5 % de las intenciones de voto.

Estos son todos los candidatos presidenciales, enumerados por Clarín:

Luiz Inácio Lula da Silva , del Partido de los Trabajadores (PT), acompañado por Geraldo Alckmin.

, del Partido de los Trabajadores (PT), acompañado por Geraldo Alckmin. Flávio Bolsonaro , por el Partido Liberal (PL), junto a Alfredo Gaspar.

, por el Partido Liberal (PL), junto a Alfredo Gaspar. Ronaldo Caiado , del Partido Social Democrático (PSD), con Gilberto Kassab como candidato a vicepresidente.

, del Partido Social Democrático (PSD), con Gilberto Kassab como candidato a vicepresidente. Rui Costa Pimenta , del Partido de la Causa Obrera (PCO), acompañado por Antônio Carlos.

, del Partido de la Causa Obrera (PCO), acompañado por Antônio Carlos. Samara Martins , de Unidad Popular (UP), junto a Raquel Brício.

, de Unidad Popular (UP), junto a Raquel Brício. Romeu Zema , del Partido Novo, con Eduardo Girão.

, del Partido Novo, con Eduardo Girão. Hertz Dias , del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), acompañado por Vanessa Portugal.

, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), acompañado por Vanessa Portugal. Edmilson Costa , del Partido Comunista Brasileño (PCB), junto a Cleusa Santos.

, del Partido Comunista Brasileño (PCB), junto a Cleusa Santos. Renan Santos, del Movimiento Missão, acompañado por Aroldo Medina.

del Movimiento Missão, acompañado por Aroldo Medina. Wilson Grassi, del partido Democrata, junto a Suêd Haidar.

del partido Democrata, junto a Suêd Haidar. Clariana Barão, de Democracia Cristiana (DC), acompañada por Fabiana Torquato.

de Democracia Cristiana (DC), acompañada por Fabiana Torquato. Augusto Cury, de Avante, junto a Júlio Delgado.

Elecciones en Brasil: corte ordena borrar mensajes falsos sobre la virgen patrona

En la recta final de la campaña, el tribunal electoral de Brasil ordenó eliminar de las redes sociales publicaciones falsas sobre la virgen patrona del país, en medio de una polémica para las elecciones presidenciales.

La controversia estalló la semana pasada, cuando se viralizaron en redes sociales publicaciones que aseguraban que, de llegar al poder, Flávio Bolsonaro retiraría a Nossa Senhora Aparecida el título de patrona de Brasil.

Esas versiones se basaban en un proyecto de ley presentado en 2007 por un diputado conservador, sin vínculo directo con el candidato, que buscaba limitar el patronato de la virgen a los católicos y que fue archivado al año siguiente.

El asunto toca una fibra sensible en un país donde los católicos, mayoritarios y más inclinados hacia Lula según los sondeos, veneran a esta virgen, consignó AFP.

El derechista negó las acusaciones y responsabilizó al gobierno de difundir «fake news». Lula, por su parte, se hizo eco de la polémica al declarar que «meterse con Nossa Senhora Aparecida no es aceptable».