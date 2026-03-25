Un vuelo a Trelew fue desviado a Bahía Blanca porque se le rompió el parabrisas

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que se dirigía hacia Trelew protagonizó un incidente este miércoles por la mañana, luego de que se detectara una falla en el parabrisas de la aeronave en pleno trayecto.

Se trata del vuelo 1810, que había partido a las 06:11 desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a la ciudad chubutense. Sin embargo, por precaución, los pilotos decidieron desviar la ruta y aterrizar en el Aeropuerto Comandante Espora, donde tocaron pista a las 07:51.

Qué ocurrió en pleno vuelo

Según explicó a Jornada el director del aeropuerto, Fabio Orellano, el inconveniente se produjo cuando el parabrisas comenzó a presentar fisuras.

“El vidrio no se rompió completamente, pero empezó a trizarse. Estos parabrisas tienen varias capas, pero ante la mínima duda los pilotos deben priorizar la seguridad y descender en el aeropuerto más cercano”, detalló.

Tras el aterrizaje en Bahía Blanca, los pasajeros descendieron de la aeronave y se dispuso un reemplazo para completar el viaje. Está previsto que otro avión arribe desde Buenos Aires para continuar el trayecto hacia Trelew, con llegada estimada cerca de las 13:40.

En paralelo, quienes aguardaban en Trelew para volar hacia Buenos Aires también sufrieron demoras. El vuelo de regreso, originalmente programado para las 8 de la mañana, fue reprogramado para las 14:20.

El avión afectado permanecerá en Bahía Blanca, donde será sometido a revisiones técnicas para determinar el origen del daño y realizar las reparaciones necesarias.

Desde la compañía destacaron que el procedimiento aplicado responde a los protocolos de seguridad establecidos, que indican aterrizar de inmediato ante cualquier anomalía estructural, garantizando así la integridad de los pasajeros y la tripulación.