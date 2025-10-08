Una camioneta petrolera chocó contra un auto en la Ruta 7: una mujer fue derivada a Centenario

La transitada Ruta 7 fue lugar de otro siniestro vial este miércoles. Durante las primeras horas se registró un fuerte choque entre una camioneta petrolera y un vehículo. Producto del impacto una mujer fue derivada al hospital de Centenario.

Cómo fue el choque en la Ruta 7 y qué se sabe de la mujer

El siniestro ocurrió esta mañana sobre la Ruta 7, entre la rotonda de Vista Alegre Sur y la calle rural 11. Desde el sitio local Centenario Digital informaron que los protagonistas fueron un auto Chevrolet Cruze conducido por una mujer y una camioneta de la empresa Secco conducido por un hombre de 59 años.

Si bien se desconoce cómo se originó el impacto, señalaron que la camioneta impactó desde atrás al auto y este terminó despistando hasta chocar contra una alameda. El choque con los árboles evitó que el vehículo terminara en una acequia.

Producto del siniestro la conductora de 43 años tuvo que ser asistida y derivada al hospital de Centenario. Por el momento desconocen la gravedad de sus heridas, pero resaltaron que se encontraba consciente.