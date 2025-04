Mendoza evalúa pedir un seguro a los montañistas: la Asociación de Guías plantea que atenta contra la actividad

El debate no es nuevo. En Mendoza se generó una polémica en torno al proyecto de ley impulsado por la diputada María Eugenia De Marchi que plantea la obligatoriedad de contratar un seguro por parte de los montañistas que realicen ascensos a más de 3.000 metros de altura. La iniciativa ya generó el rechazo por parte de la Federación Andinista Argentina (FAA) y organizaciones vinculadas al montañismo.

“En los fundamentos del proyecto, las estadísticas que se toman como base son únicamente las del Parque Provincial Aconcagua, pero nada se sabe sobre el resto de la actividad en la provincia. Además, los rescates en el Aconcagua se financian con el pago de ingreso al parque, mayoritariamente abonado por extranjeros. Si uno analiza la cantidad de ingresantes en relación con las intervenciones de rescate, se da cuenta que los operativos que se realizan son ínfimos”, argumentó Mauricio Bianchi, presidente de la FAA, en diálogo con una radio de Mendoza, al tiempo que recordó experiencias fallidas de seguros obligatorios en otras provincias.

Mario González, fundador de la Asociación de Guías de Alta Montaña en 1984 y actual secretario de la comisión directiva, admitió que cualquier búsqueda o rescate “tiene un alto costo”. “Pero basta con comparar con cualquier otra actividad diaria de la comunidad, como el tránsito vehicular donde hay accidentes importantes. Constantemente, se hacen rescates, traslados, reparaciones a cargo del estado. En todo el país. Si alguien sale en estado de ebriedad y choca contra un guardarrail, intervienen los bomberos, la policía, se traslada en ambulancia y se lo atiende en el hospital. Todo eso a cargo del estado”, señaló González a diario RIO NEGRO.

Mencionó que en toda la historia del Aconcagua, hace 130 años, hubo 162 personas muertas. “Hablamos de dos muertos por año. El año pasado, en las rutas argentinas hubo 8.462 muertos, casos en los que intervino y asistió el estado”, dijo.

Consideró que “hay pocos montañistas en el país son pocos y la implementación de un seguro es difícil por varios factores”. Puso como ejemplo a Mendoza donde hay “un 16% por ciento de áreas protegidas; el resto está a la buena de Dios. Depende de los ejidos municipales. El tema es ¿quién hace el rescate?, ¿quién responde ante una emergencia? Hoy hay una patrulla de rescate que depende de Policía de Mendoza. Debe haber un centro de operaciones que pueda hacer una trazabilidad de quién es la persona, a dónde y cómo está”, señaló.

Recordó que hoy los guías de montaña cuentan con un seguro de accidentes personales y de responsabilidad civil en caso de que algún cliente sufra algún accidente y proceda con una demanda. “Las zonas por donde se transita la montaña abarcan kilómetros y kilómetros y no cuentan con controles de ingresos y egresos de andinistas, ya sean profesionales o amateurs. Además que hacemos con un montón de otras actividades: mountain biker, el kayakista, los runners, cabalgatas, ¿también les pedirán seguro?”, planteó.

Advirtió la importancia de difundir que las actividades en la naturaleza implican ciertos riesgos. “En la pandemia se incrementó mucho la actividad de senderismo y la gente se perdía, se accidentaba. Es una actividad de alto riesgo, aún así hay pocos rescates en zonas de altos riesgos. Donde más riesgo y más evacuaciones hay es donde está masificado y la gente sale sin experiencia. ¿Qué cantidad de gente es rescatada versus la cantidad de gente que transita por la montaña?”, indicó.

González comentó que, en Europa todos cuentan con seguro a través de los clubes andinos, pero “disponen de 50 mil socios aproximadamente”. “Acá eso es imposible. La gente que transita la montaña es amateur, hay muy pocos socios del Club Andino. Además, este seguro atentaría contra la actividad: la gente que transita montaña de forma amateur no puede invertir semejante dinero por si sale una, dos o tres veces al año«, resaltó.

Cuestionó a los legisladores por haber presentado un proyecto sin consultar a los especialistas. “Presentan cualquier cosa con tal de presentar. Desde 2013 estamos impulsado desde la Asociación de Guías de Montaña un proyecto de ley para evitar el ejercicio ilegal de esta profesión. En esto no hemos logrado la sanción de una ley básica para desarrollar esta actividad”, lamentó.

Desde Bariloche, Craig Ross, presidente de la Asociación Argentina de Alta Montaña, calificó al proyecto como “una iniciativa rápida que no fue consultada”. “Estamos siempre trabajando para mejorar la cobertura. En este momento, se analiza un seguro para ofrecer el rescate en helicópteros que es fundamental, pero hay que evaluar bien cómo instrumentarlo. Imponerlo como algo obligatorio, creo que no es la forma. En Bariloche tenemos la comisión de auxilio que funciona voluntariamente y hace un trabajo excelente, pero no cubre todas las necesidades”, consideró.

Dijo también que se han reunido con las autoridades de Parques Nacionales que deberían asumir esa decisión. “Cuando uno quiere alcanzar una cumbre hay riesgos inherentes a la actividad y debe asumirlos. En caso de un accidente, cuantos más recursos mejor”, concluyó.