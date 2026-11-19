Carmen Barbieri protagonizó uno de los momentos más sorprendentes del show de María Becerra en el Movistar Arena de Buenos Aires. La actriz y conductora, que recientemente estuvo internada durante seis días por un cuadro de COVID-19 y una infección urinaria severa, apareció sobre el escenario con un impactante vestuario de plumas negras y recibió una ovación del público.

Según informaron TN, Clarín e Infobae este jueves 19 de noviembre, la participación de Barbieri ocurrió durante el recital que María Becerra brindó el miércoles por la noche. La artista fue una de las invitadas especiales de la puesta en escena de “Sexo es la moda”, una canción en la que la cantante incorpora una pasarela con figuras del espectáculo y las redes sociales.

Carmen Barbieri desfiló en el show de María Becerra y sorprendió con su look

La conductora de 71 años apareció en el escenario con un conjunto negro de saco y pantalón, detalles brillantes, anteojos oscuros y un imponente espaldar de plumas negras.

Con el cabello rubio corto y peinado hacia atrás, Carmen Barbieri recorrió la pasarela mientras saludaba al público, acompañada por las luces y la coreografía del espectáculo.

María Becerra la recibió con un cálido abrazo y le cedió el protagonismo durante su aparición.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando Barbieri se quitó los anteojos oscuros y comenzó a saludar a los espectadores.

Los aplausos y gritos acompañaron su recorrido, que terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la noche.

Fede Bal acompañó a Carmen Barbieri y mostró cómo se preparó para el desfile

La actriz no estuvo sola durante su participación en el recital.

Federico Bal acompañó a su mamá al Movistar Arena y compartió en sus historias de Instagram distintos momentos de la preparación.

En los videos se pudo ver a Carmen mientras se maquillaba, se probaba el calzado y se acomodaba el vestuario antes de salir al escenario.

En una de las grabaciones, la conductora explicó que necesitaba probar cómo caminaba con los zapatos elegidos para el desfile.

Después, cuando ya tenía colocado el espaldar de plumas, expresó su emoción por la experiencia.

“¡Qué nervios!”, dijo frente a la cámara de su hijo.

Fede Bal también registró parte del desfile desde el público y mostró el recibimiento que tuvo su mamá.

El regreso de Carmen Barbieri después de seis días internada

La aparición de Barbieri tuvo un significado especial porque ocurrió poco después de atravesar un delicado problema de salud.

La conductora permaneció seis días internada en la Clínica Zabala, donde recibió atención médica por un cuadro de COVID-19 que se complicó con una infección urinaria severa.

Durante su regreso al programa Con Carmen, que conduce por El Nueve, relató los momentos más difíciles de su internación.

“El viernes creí que me moría, tenía 41 de fiebre”, contó al recordar la gravedad de su estado.

También explicó que había quedado con debilidad física y anemia después del tratamiento.

Sin embargo, celebró la posibilidad de retomar sus actividades laborales y reencontrarse con su público.

Su participación en el espectáculo de María Becerra marcó otro paso en ese regreso.

María Becerra reunió a varias figuras famosas en su pasarela

Carmen Barbieri no fue la única invitada especial de la noche.

Durante el mismo espectáculo también participaron Valentina Cervantes, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Anto Pane y Valen Rizzuti.

La pasarela forma parte de la puesta en escena de “Sexo es la moda”, vinculada con Jojo, uno de los personajes artísticos que presenta María Becerra en sus recitales.

En fechas anteriores, la cantante había convocado a otras personalidades, entre ellas Marta Fort, Eva De Dominici y Verónica Lozano.

La propuesta combina música, moda y apariciones inesperadas que generan repercusión entre los asistentes y en las redes sociales.

Cuándo vuelve a presentarse María Becerra en el Movistar Arena

El recital del miércoles 18 de noviembre fue el quinto de los diez espectáculos programados por María Becerra en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La cantante tiene previstas nuevas presentaciones para el 19, 26 y 27 de noviembre de 2026, mientras que las últimas dos fechas están anunciadas para el 6 y 7 de febrero de 2027.

En medio de esa serie de conciertos, la aparición de Carmen Barbieri se convirtió en uno de los momentos más emotivos.

A pocos días de haber recibido el alta médica, la conductora volvió a subirse a un escenario, esta vez como invitada de María Becerra, y recibió el cariño de miles de espectadores.