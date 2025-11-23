Una guía anticipada para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: line-up parcial, entradas y sorteos

En febrero la Isla 132 de Neuquén se llenará de música, alegría y visitantes por el festival más convocante de la Patagonia: llega la Fiesta de la Confluencia 2026. Desde el municipio adelantaron algunos de los artistas que conforman el line up, pero… ¿Habrá más confirmaciones? ¿Qué pasa con las entradas preferenciales? ¿Y los sorteos? Te contamos acá todo lo que se sabe sobre este mega evento.

Fiesta de la Confluencia 2026: El mega festival de Neuquén ya tiene line-up parcial y anuncia sorteos impactantes

A tres meses de la gran Fiesta de la Confluencia 2026, que se hará del 5 al 8 de febrero, el municipio ya dio a conocer algunos detalles sobre el evento. Días atrás confirmaron siete artistas que se subirán al escenario:

Luck Ra

La Bersuit Vergarabat

La Beriso

Luciano Pereyra

Migrantes

Trueno

FMK

Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: ¿qué artistas faltan por confirmar y cómo serán los sorteos de vehículos?

La expectativa por el line-up crece, ya que se programaron dos anuncios. Pasqualini confirmó a RÍO NEGRO RADIO: «El 28 de noviembre, en el lanzamiento oficial en Buenos Aires, vamos a anunciar más artistas y, posteriormente, durante la primera semana de diciembre.»

La Fiesta no se limitará a los recitales; también sumará diversas atracciones, como el sorteo de vehículos (desde autos y camionetas hasta monopatines y motos eléctricas) y una muestra cultural interactiva desarrollada en conjunto con el Domuyo.