Una herramienta para reducir secuelas neurológicas en recién nacidos llega al Hospital de Roca

El López Lima ya cuenta con un equipo de hipotermia terapéutica que permite actuar en las primeras horas de vida para reducir daño neurológico.

El Servicio de Neonatología del Hospital “Dr. Francisco López Lima” de General Roca acaba de dar un salto cualitativo en la atención materno-infantil de la región. El Ministerio de Salud provincial anunció la incorporación de un Equipo de Hipotermia Controlada de última generación, una tecnología imprescindible para el tratamiento de emergencias neurológicas en recién nacidos.

Se trata de un dispositivo diseñado para pacientes con alteraciones graves como encefalopatía, mal convulsivo o hipoxia severa. Su función es inducir la baja regulada de la temperatura corporal del bebé, entre 34°C y 35°C, para disminuir el metabolismo cerebral y reducir el daño neuronal.

El uso principal es la Hipotermia Terapéutica en casos de Encefalopatía Hipóxico-Isquémica (EHI), una afección que requiere una intervención inmediata. La evidencia médica es contundente, si el tratamiento comienza dentro de las primeras seis horas de vida, las posibilidades de reducir la morbimortalidad y las secuelas futuras aumentan significativamente.

Hasta ahora, los bebés con encefalopatía debían ser derivados a Neuquén; la nueva tecnología agiliza la atención y mejora el pronóstico.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó la trascendencia de esta incorporación: “Este equipo no es solo una tecnología; es una herramienta que nos permitirá actuar con la máxima velocidad y precisión ante situaciones críticas”, afirmó.

Hasta el momento, cuando un recién nacido presentaba EHI u otra lesión neurológica severa, debía derivarse al hospital Castro Rendón de Neuquén. “Solo este año fueron seis los pacientes que tuvieron que ser trasladados, y en estos cuadros, cada minuto cuenta”, explicaron desde el servicio.

Con el nuevo equipamiento en funcionamiento en General Roca, el hospital se consolida como un centro de referencia para situaciones de alta complejidad. Los traslados se reducirán al mínimo y las oportunidades de recuperación aumentan para los pequeños pacientes y sus familias.

El equipo también puede utilizarse en lactantes con lesiones neurológicas por politraumatismos, ampliando el campo de intervención en emergencias.

Inversión en salud pública: la Provincia fortalece la red materno-infantil con equipamiento de alta complejidad para emergencias neonatales.

El Ministerio de Salud sostuvo que esta inversión forma parte del fortalecimiento continuo de la red hospitalaria provincial, con el objetivo que los ciudadanos accedan a una atención oportuna y de excelencia, sin importar el lugar donde nazcan.