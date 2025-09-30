Una junta vecinal de Bariloche analizó el agua del Lago Gutiérrez: el resultado que llamó la atención

Un análisis de laboratorio confirmó que las muestras de agua tomadas en la costa del lago Gutiérrez, al sur de Bariloche, presentan contaminación fecal. Sin embargo, el agua analizada de una de las viviendas ubicadas en uno de los sectores más altos del barrio no presentó cifras alarmantes.

El estudio fue encarado por la junta vecinal de Villa Lago Gutiérrez, que abarca cuatro barrios: el que lleva ese mismo nombre, Lomas del Cauquen, Entrecerros y Reina Mora. «Tres de estos barrios adolecen problemas crónicos con la presión del agua desde hace bastante tiempo. Aguas Rionegrinas nos brinda un sistema híbrido que capta agua del arroyo Ñireco y otra parte la inyecta del Lago Gutiérrez», sintetizó Nicolás Carini, presidente de la junta vecinal.

El caudal del arroyo Ñireco oscila en gran medida: «Hay problemas de decantación, el agua baja turbia y, a veces, no hay agua. Sucedió que muchos vecinos habían percibido olores fuertes en las canillas de la red doméstica, especialmente en Reina Mora. Por eso, tomamos la decisión de encarar los estudios del agua«.

Una muestra se extrajo en la toma de agua del Lago Gutiérrez, a la altura de la calle Colonia Lasalle, y otra en uno de los domicilios más altos de esos barrios. Ambos procesos fueron certificados por la escribana Gabriela Pérez. «El resultado fue que el agua de la red era potable. Pero en la toma de la orilla del Gutiérrez -donde se saca parte del agua que abastece a Villa Lago Gutiérrez- los resultados fueron preocupantes«, señaló.

En este último caso, según el informe del laboratorio, el agua «no cumple con el Código Alimentario Argentino ya que presenta coliformes totales y coliformes fecales». Sin embargo, no se detectó escherichia coli. Pero se enfatizó en la necesidad de un proceso de «clorinación y control del proceso para ser apta para consumo».

«Esto nos indica que, por alguna vía, alguna contaminación está llegando al Lago Gutiérrez. Hay presencia de efluentes cloacales en el agua. Los niveles no son alarmantes, pero no se puede tomar agua del lago porque no es potable«, concluyó Carini.

¿Cuál es la inquietud que mueve a los vecinos? Insistieron en que «hoy se puede prevenir una mayor contaminación«. «No sabemos cuál es el origen. Otra inquietud que tenemos está vinculada a la presencia de metales pesados. No pudimos analizarlo porque encarecía el análisis del laboratorio. Pero es importante porque en Bariloche tenemos uno de los basureros a cielo abierto más contaminante del mundo. Y está arriba de nuestros barrios», agregó Carini.

Resaltó que Villa Lago Gutiérrez fue uno de los barrios que más creció en Bariloche en los últimos años. Cuenta con alrededor de 1.350 titulares de medidores de luz, de modo que se estiman que unas 6 mil personas viven en esos cuatro barrios. «Estamos al sur de la ciudad. No hay nada más al sur que nosotros porque ya arranca el parque nacional», dijo al tiempo que aclaró que el objetivo es trasladar los resultados del estudio al Departamento Provincial de Aguas (DPA) para que realice los controles de calidad del agua.

«La contaminación de efluentes cloacales va a aumentar porque la población va en aumento. Por eso, sería bueno que puedan establecer de dónde viene para evitar que siga pasando«, dijo.