Una opción para el verano 2026: asociarte a un club en Neuquén, una guía con las opciones

Los clubes son una opción para disfrutar del verano en Neuquén. Foto: Matías Subat

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un verano 2026 más cálido de lo normal en gran parte de Argentina, especialmente en algunas zonas, y el norte de la Patagonia es una de ellas. Por eso, si vivís en Neuquén esta guía de clubes es ideal para que tengas en cuenta.

Neuquén tiene el río Limay y sobre su costa hay muchas opciones para disfrutar y refrescarse en verano. Hay balnearios públicos y gratuitos, pero también clubes privados.

Sobre la calle Río Negro, uno después del otro, se ubican los clubes que tienen costa al río. Yendo desde el centro al río los clubes son: Club Biguá, Club Ceppron, Italiano y Santafesino.

Clubes en Neuquén, para disfrutar del río durante el verano 2026:

El Club Biguá es el que se ubica primero si se baja desde el centro a la costa del río.

Si pensas asociarte es un momento ideal porque el club lanzó una oferta: “¿Querés ser socio del Club El Biguá? ¡Este es el momento! Porque hasta el 31 de octubre podés asociarte con un gran descuento en la matrícula”, dice un posteo publicado en redes sociales».

Además, se sugiere acercarse a la Secretaría de lunes a viernes de 12:00 a 20:00 hs y los sábados de 11:00 a 15:00 hs.

Otra de las opciones es el Club Ceppron, que tiene como requisito, para asociarse, ser empleado público de la provincia de Neuquén. De hecho, la cuota mensual se debita mediante recibo de haberes.

Este club es el que generalmente tiene la tarifa más accesible. Para más información se sugiere acceder a sus redes sociales:

El tercer club sobre la calle Río Negro es el Italiano. En mayo de este año lanzaron una promoción para nuevos socios. El 2×1 estuvo vigente hasta junio de 2025.

Para más información se puede visitar sus redes sociales o comunicarse al (299) 4421468

El ultimo de los clubes, antes de llegar al Balneario conocido popularmente como Río Grande , es el Santafecino. Pero, esta institución suspendió el ingreso a nuevos socios.

En su página web aseguran: Informamos a nuestra comunidad que a partir del 22 de septiembre 2025, debido a la gran demanda y con el objetivo de mantener la calidad de nuestros servicios e instalaciones, no recibiremos nuevos socios por el momento.

Todos los clubes ofrecen servicios exclusivos a sus socios. La mayoría tiene zona de parrilla y baños bien equipados. Algunos tienen pileta, otros deportes como tennis o basketball. También se pueden alquilar sus salones de fiesta y utilizar el estacionamiento con sombra.