Segundo día de búsqueda de los hermanos de 10 y 12 años que fueron arrastrados por el río Gallegos

El despliegue de rescate para dar con José, de 12 años, y Leo, de 10, ingresó en una fase crítica tras desaparecer arrastrados por la corriente del río Gallegos. Los niños jugaban en el agua junto a otros dos adolescentes en la zona de Palermo Aike cuando fueron llevados por el agua. Ocurrió a unos 25 kilómetros de la capital de Santa Cruz.

La alerta ingresó al sistema de emergencias el último domingo cerca de las 16, en una zona ubicada a metros de la Ruta Nacional 40. Según consignó La Opinión Austral, los otros jóvenes lograron salir, pero los hermanos fueron perdidos de vista rápidamente.

Operativo en la costa del río Gallegos con más de cien rescatistas

El despliegue reúne a 120 personas capacitadas que coordinan rastrillajes a pie, navegación con embarcaciones y maniobras en cuatriciclos. La fuerza de corriente y la presencia de pozones dificultan los movimientos de los buzos y brigadistas.

Los niños se encontraban en el agua con otros dos adolescentes de 14 y 15 años, vecinos del barrio San Benito. Estos últimos lograron salir a la superficie, pero los hermanos fueron perdidos de vista de manera inmediata.

Foto: La Opinión Austral.

Para acelerar la localización, el personal utiliza canes rastreadores y drones que recorren las márgenes desde el aire. El ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, confirmó gestiones con el Club Náutico local para sumar una ecosonda.

“Se está haciendo un trabajo articulado”, afirmó Prodromos al evaluar la logística desplegada en el área. El funcionario provincial remarcó: “No vamos a descansar hasta encontrarlos, el personal viene trabajando bastante y creo que es muy importante agradecerle a cada uno de ellos”.

Características físicas de José y Leo para la búsqueda en la Patagonia

Los padres de los menores aportaron datos de vestimenta para facilitar la identificación de los chicos. La Policía de Santa Cruz difundió las descripciones físicas para orientar a los equipos desplegados.

El mayor es José, de 12 años, mide 1,50 metros, es de tez morena y cabello oscuro corto, vestía un conjunto de la Selección argentina. Su hermano Leo, de 10 años, mide 1,40 metros y vestía remera verde con short negro.

Las tareas preventivas incluyen asistencia a los padres a cargo de profesionales del Hospital Regional de Río Gallegos. El personal de salud mental brinda soporte en el lugar donde continúan los rastrillajes.

El subjefe policial Luis Bordón advirtió sobre la peligrosidad del lugar para las tareas a pie. “La geografía del lugar es complicada y compleja. Para desplazarse, tiene que haber gente que conoce el terreno, porque hay muchos lugares que son pantanosos y peligrosos”, sostuvo el jefe policial.