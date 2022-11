Una toma que duró 40 días y que se festejó con una ruidosa caravana en el centro de Centenario

Hoy se cumplen siete años del desalojo en el corralón municipal de Centenario, que tuvo gases lacrimógenos, palos y balas de goma por parte de la Policía. Luego de media hora del operativo, los obreros recuperaron la toma del lugar. Por los siete años, realizan un paro de 24 horas desde las 8 en el corralón, según informó el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

La orden la dictó el fiscal Horacio Maitini, a los 17 días de iniciado el conflicto, y por el cual tomaron el corralón por casi 40 días. El reclamo de los empleados era para que se traten los puntos acordados el mes anterior, sobre pases a planta, recategorización, cambios laborales e incrementos salariales.

El desalojo tenía que realizarse antes de las 18, sin embargo, a las 14 los oficiales ya se encontraban en las inmediaciones. Adentro, unas 20 personas se encontraban junto al secretario general, Cristian Salazar, mientras preparaban el almuerzo.

Con el despliegue del grupo especial antimotines, comenzaron a tirar gases lacrimógenos que alertaron al resto del personal municipal que se encontraba frente al edificio comunal, a unas tres cuadras del lugar. Luego del forcejeo por parte del personal policial para ingresar al corralón, con tiros y gases, le emitieron al secretario general la orden de desalojo.

El abogado, Alberto D’Elia, en su momento declaró que “En la intimación no decía nada de entrar por la fuerza y no sé qué reloj está usando, pero el plazo de seis horas no se cumplió porque todo ocurrió hace 20 minutos atrás”

Media hora después, el corralón fue poblado nuevamente con los empleados y algunas organizaciones sociales que llegaron en forma de apoyo a los trabajadores. Responsabilizaron al intendente, Javier Bertoldi, por la represión en el desalojo.

El conflicto que inició el 19 de octubre y que duró 40 días, logró la recategorización de 76 agentes y el cambio de legajo para otros 32 empleados. Los trabajadores celebraron el logro con una ruidosa caravana en la zona céntrica del Casco Viejo.