Desde orientación vocacional hasta rap: el IUPA presenta la 12.ª Expo Patagonia Universidad

Será el próximo 3 de septiembre de 9 a 17 horas. Foto: Gobierno de Río Negro

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes realizará el jueves 3 de septiembre la 12.ª edición de la Expo Patagonia Universidad. El evento se llevará a cabo en la sede de la Asociación Española (España 1371), de 9 a 17, con entrada libre y gratuita.

La jornada concentrará la propuesta académica de universidades, institutos terciarios y centros de formación técnica y de oficios de la región patagónica.

Habrá stands informativos, charlas sobre carreras universitarias y talleres de orientación vocacional. Además, el cronograma contempla presentaciones artísticas y una competencia de freestyle.

En la edición de 2025, la actividad registró la asistencia de más de 3.200 personas y la participación de más de 30 instituciones educativas.

Para la convocatoria, las escuelas secundarias que planifiquen visitas grupales deberán inscribirse previamente mediante un representante docente o directivo a través del correspondiente formulario.

Del mismo modo, las instituciones que estén interesadas en disponer de un espacio de exposición mantienen habilitado el trámite de inscripción a través del sitito web de IUPA.