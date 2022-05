Unter Cipolletti rechazó la oferta salarial del gobierno y pide más paros

La seccional de Unter Cipolletti anticipó que no aceptará la oferta salarial del gobierno. Sus dirigentes aseguran que «la propuesta no cumple con los puntos que se definieron en el congreso anterior». Adelantaron que mañana, en el congreso de las seccionales, rechazarán la propuesta y sostendrán el reclamo.

El gremio docente criticó las decisiones del gobierno provincial. Ayer, en una asamblea de la seccional de Cipolletti, decidieron que mañana, en el congreso de Unter que se realizará en Roca, votarán en contra.

La seccional había convocado a una asamblea con el objetivo de analizar la oferta ofrecida por el gobierno y definir si la aceptaban o la rechazaban. Ante el rechazo, definirán cuáles serían las próximas acciones a seguir.

La secretaria gremial, Mariana Rucci, indicó que analizaron la propuesta del gobierno, pero observaron «que no cumple con los puntos que se definieron en el congreso anterior. Sigue siendo en cuotas, sigue habiendo sumas no remunerativas y nuestro salario sigue detrás del proceso inflacionario. Hay muchas cuestiones que no tienen respuesta. Se habló del deterioro de los edificios de las escuelas, de la falta de mantenimiento, sobre la moratoria jubilatoria, sobre el Ipross, pero no hay respuesta».

Según la seccional, este es el momento para luchar por salarios dignos, por escuelas en condiciones para los chicos, para que dejen de perder días de clase porque las escuelas no están en condiciones. Rucci adelantó que en la asamblea definieron el rechazo de la seccional, porque entienden «que el conflicto debe sostenerse y que el gobierno debe responder al reclamo. No somos los docentes los que debemos ceder. Desde nuestra seccional proponemos en las próximas dos semanas paros de 48 horas. Seguiremos reclamando, las jornadas anteriores han demostrado un alto acatamiento de los docentes a las medidas de fuerza”.

Además, la seccional cuestionó a la dirección de Unter central. Rucci afirmó que está militando la aceptación para no tener que estar en las calles. La propuesta que admiten no es superadora, está lejos de lo reclaman los docentes».

Desde el gobierno provincial habían anticipado que las clases perdidas por los días de paro se recuperarán. Según Unter, desde el gobierno quieren suspender las jornadas institucionales de los docentes por los días de paro. «Ellos hablan de la devolución de clases y la recuperación de los días de paro, pero no se tiene que hacer de la manera que ellos quieren, suspendiendo los espacios que tenemos los docentes para el diálogo sobre cuestiones de educación. Nos atomizan más no permitiendo los puntos de encuentro entre docentes», explicó Rucci.

Desde el gremio anticiparon que rechazarán la propuesta, además señalan que los estudiantes pierden días de clases por no tener escuelas en condiciones de seguridad y habitabilidad. Afirmaron que durante todas las semanas hay una o más escuelas de Cipolletti que pierden clases por no estar en condiciones.