Nuevo temblor en Vaca Muerta: aseguran que 2025 es el año con más sismos en la historia reciente de Neuquén

La provincia de Neuquén sumó un nuevo sismo este martes, elevando el total de movimientos sísmicos en lo que va del año a 98. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y Observatorio de Sismicidad Inducida, el evento ocurrió a las 08:57, alcanzó una magnitud de 2,8 ml en la escala de Richter y tuvo una profundidad de 14,3 km.

Del total de sismos registrados en 2025, 79 están asociados a la actividad de fracking, mientras que únicamente 19 responden a mecanismos naturales. Con estas cifras, la provincia superó hace algunas semanas el récord de temblores inducidos que tenía el año 2023, cuando se contabilizaron 67 eventos de este tipo. Así, 2025 se convierte en el año con mayor cantidad de sismos en la historia reciente de Neuquén.

El Observatorio agregó al mapa sísmico los movimientos registrados el pasado sábado 13 de septiembre: uno a las 07:47 con magnitud 2,9 ml y 6,6 km de profundidad, y otro a las 13:22, de magnitud 2,7 ml y 5,1 km de profundidad. Según los especialistas, estos temblores se produjeron en áreas con actividad reciente de fractura hidráulica, como Bandurria Sur y Bajada del Palo, así como en pozos que cesaron su actividad hace pocas semanas, como La Amarga Chica.

Vaca Muerta volvió a temblar: registraron dos sismos cerca de Añelo

El fenómeno de los sismos volvió a hacerse presente en Vaca Muerta: la localidad de Añelo, centro clave de la actividad hidrocarburífera en la provincia, registró dos temblores en menos de 24 horas entre el lunes y la madrugada de este martes.

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), los sismos se registraron en cercanías de la localidad y si bien no fueron de alta magnitud, se suman a una serie de eventos que han vuelto a poner en el centro del debate la relación entre el fracking y la sismicidad en la región.

El primer sismo se registró el lunes cerca de las 14.30. Su magnitud fue de 3.7 en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 7 kilómetros.

Respecto al epicentro, detallaron que se ubicó a 95 km al NO de Neuquén; 98 km al SO de 25 de Mayo; 133 km al NO de Roca -38.172 (lat) -68.691 (long).

El segundo sismo se registró durante la madrugada de este martes, cerca de las 3:23. El temblor fue de una magnitud de 3 y registró una profundidad de 10 km.

Los epicentros fueron localizados en zonas aledañas a los principales yacimientos petroleros: 89 km al N de Neuquén; 96 km al SO de 25 de Mayo; 127 km al NO de General Roca -38.212 (lat) -68.637 (long).