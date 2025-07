Vacaciones de invierno en la nieve: Chile resiste al «veranito de San Juan», ¿qué sucede en Bariloche?

Con la llegada del invierno y las vacaciones, los centros de ski en la cordillera chilena se preparan para recibir a cientos de turistas que buscan disfrutar de la nieve y la montaña. Mientras Chile mantiene sus pistas activas pese a un breve «veranito de San Juan». Al otro lado de la cordillera, Bariloche enfrenta una temporada con poca acumulación de nieve.

El 4 y 5 de julio, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por temperaturas inusualmente altas en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En sectores cordilleranos de estas zonas se registró derretimiento de nieve, lo que encendió las alarmas tanto entre turistas como entre operadores turísticos.

Afortunadamente, el fenómeno no impactó de forma significativa al turismo en la montaña. Según constató BioBioChile, los principales centros de ski del país continúan operando con normalidad y no se vieron perjudicados por el episodio climático. El meteorólogo Gianfranco Marcone ya había anticipado que parte de la nieve se derretiría por las altas temperaturas, pero que no se esperaba una pérdida total de la acumulación.

No obstante, Marcone advirtió que «es súper importante lo que pueda pasar la segunda quincena de julio y el mes de agosto, sobre todo para ver si vamos a poder mantener esa nieve para primavera o derechamente vamos a enfrentar esa época sin nada de nieve».

El especialista también hizo un llamado a la precaución para quienes planean visitar la cordillera: «Siempre se tiene que estar pendiente al pronóstico meteorológico, porque si no eres experto e irás a la cordillera podrás pasar más de alguna zozobra. Revisar si hay viento, si hay que usar cadenas para los vehículos, etc».

Precipitaciones inciertas marcan la temporada en Bariloche

Mientras Chile mantiene en funcionamiento sus centros de esquí, al otro lado de la cordillera la situación es diferente. En Argentina, la temporada invernal viene mostrando altibajos, especialmente en destinos tradicionales como Bariloche.

Allí, si bien julio y agosto suelen ser los meses clave para disfrutar la nieve, la acumulación ha sido baja y las condiciones climáticas no han acompañado. Se prevén precipitaciones durante la semana, pero no todas serán en forma de nieve.

Según el medio Urgente24, la concesionaria del cerro barilochense confirmó que actualmente solo está habilitada la parte baja del cerro, destinada a peatones y a quienes desean iniciarse en el esquí. Las máquinas continúan trabajando sin descanso para mantener operativas las áreas disponibles.

La falta de nieve también obligó a varias escuelas de esquí para residentes a postergar el inicio de sus cursos, a la espera de mejores condiciones que permitan el desarrollo pleno de la temporada.