Vacunas: tras el insólito acto en el Congreso, Nación y 22 provincias dejaron un contundente mensaje

El Ministerio de Salud de la Nación y las carteras sanitarias de 22 provincias— entre ellas Chubut, Neuquén y Río Negro— difundieron un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, en el que reafirmaron la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas frente al avance de discursos negacionistas. Los detalles.

Vacunas: el contundente mensaje, luego del insólito acto en el Congreso

Según el texto oficial, las vacunas del calendario “cuentan con décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica sólida y han demostrado su capacidad para prevenir enfermedades graves y evitar millones de muertes”.

El documento sostuvo además que cada dosis incorporada atravesó “evaluaciones rigurosas” para garantizar su calidad, seguridad y efectividad, controles que se mantienen de manera permanente.

El mensaje remarcó que la vacunación es una política sanitaria “indispensable” y una responsabilidad compartida entre Nación, a cargo de la adquisición y distribución, así como de las provincias y municipios, responsables de la aplicación: “El compromiso es común, porque proteger a los niños es la prioridad”.

El escrito fue firmado por los ministros de Salud de todas las jurisdicciones, con excepción de Buenos Aires y Formosa, y ratifica un posicionamiento federal en medio de la caída de coberturas y del incremento de mensajes desinformativos en redes sociales.

La publicación fue difundida también en la red X por funcionarios nacionales y provinciales, como parte de una estrategia coordinada para reforzar la confianza pública en el Calendario Nacional y sostener la vacunación gratuita y obligatoria en todo el país.

El comunicado se dio a conocer luego de la realización de una actividad antivacunas promovida públicamente por la diputada del PRO, Marilú Quiroz. En ese acto, se buscó poner en duda la campaña de vacunación contra el COVID-19.

NA