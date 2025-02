Venta de loteos ilegales en Cipolletti: están ubicados en una zona rural

En Cipolletti, denunciaron la venta no autorizada de terrenos en un sector de la cuidad. Se trata del loteo llamado «Nuevo Horizonte», ubicado en un área rural y por lo tanto no es apto desarrollo urbano ni fraccionamiento, según indicó el municipio.

A través de la dirección general de Legal y Técnica de la municipalidad de Cipolletti se presentó una denuncia penal por la venta «no autorizada de terrenos en una zona rural de la ciudad». Según indicaron esta se presentó tras reiteradas denuncias de vecinos e información que circulaba en redes sociales.

Los terrenos se encuentran en un área rural que no es apto para el desarrollo urbano ni su fraccionamiento. Se trata de la «parcela con NC 03-1-L-002- parcela 11» donde «se estaban vendiendo terrenos bajo el nombre de “Nuevo Horizonte” o Fideicomiso “El Eden».

Venta de loteos ilegales en Cipolletti: qué dijo el municipio

Sebastián Caldiero, director general de Legal y Técnica, explicó que la denuncia es «por intento de estafa ya que se hace una publicidad engañosa de venta de terrenos que no son tales, ya que no se encuentran en zona urbanizable».

En este sentido remarcó que «se muestran planos de un supuesto loteo que no ha sido ni siquiera presentado en la Municipalidad. Paralelamente, se denuncia un ejercicio ilegal de la profesión de martillero público, por parte de personas no profesionales, que los están comercializando”.

Y explicó que las zonas no urbanizables no cuentan con factibilidad de servicios urbanos y no pueden dividirse.

Ante esto pidieron a los vecinos que, en caso de detectar situaciones similares, se comuniquen a la central 147 o a planeamiento.cipolletti@gmail.com.