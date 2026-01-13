Verano 2026: Lecturas bajo el sol, no te pierdas las recomendaciones de esta semana

El verano es un momento ideal para leer. Tres recomendaciones de Lecton. Foto: Cecilia Maletti

En vacaciones el tiempo se disfruta de otra manera y la lectura es una compañía fantástica. Lecton, la librería café de Diario RÍO NEGRO, trae sugerencias para zambullirse en historias y relatos.

Acá tres consejos para que lea toda la familia.

Para adultos: “¿Pero qué has hecho?” de Shari Lapena

Un libro de Shari Lapena, ideal para este verano. Foto: Cecilia Maletti

Esta historia está basada en el somnoliento pueblo de Fairhill donde nunca pasa nada y donde adolescentes y jóvenes se divierten contando historias de terror en el antiguo cementerio.

Los padres confían en que sus hijos llegarán a casa del colegio sanos y salvos. Todos se conocen, las cortinas de las casas rara vez se mueven. Las puertas se dejan sin llave. Pero esta mañana todo va a cambiar. Porque Diana Brewer no está durmiendo dulcemente en su cama. Su cuerpo yace sin vida en un campo de heno rodeado de buitres y es descubierta por un granjero local.

Así de rápido una chica se convierte en un fantasma. Y así una ciudad de rostros familiares y amables se transforma en un nido de sospechosos, en un lugar de miedo y paranoia. Alguien en Fairhill hizo esto. Todo el mundo quiere respuestas.

Sobre la autora:

Shari Lapena, nacida en 1960, es una novelista canadiense. ​Es conocida por su novela de suspenso de 2016 “The Couple Next Door”, que fue un éxito de ventas tanto en Canadá como a nivel internacional. ​

Es abogada y profesora de inglés. Antes de comenzar su carrera como escritora, ​publicó su primera novela «Things Go Flying» en 2008. Esa novela fue finalista del premio Sunburst en 2009. ​ Su segunda novela, “Happiness Economics”, fue finalista del Premio Stephen Leacock en 2012.

Para adolescentes: “31 días para amarte” de Sophie Jomain

Imaginate que encontrás una carta arrugada en una mesa y respondes a ella, aunque no iba dirigida a vos.

Así inicia un misterio y una conexión inesperada que florece en un verano lleno de emociones, risas y descubrimientos sobre el amor.

Esta es una novela juvenil romántica que se lee como una correspondencia epistolar a lo largo de 31 días donde una chica responde a una carta encontrada por casualidad.

Esta novela es perfecta para lectores que disfrutan de historias frescas. Es una historia luminosa y llena de magia juvenil, ideal para quienes creen en amores que transforman.

Sobre la autora:

Sophie Jomain nació en Lille, Francia, en 1975. Es una escritora especializada en novelas románticas, fantasía y literatura juvenil. Antes de dedicarse a la escritura, estudió arqueología y trabajó en diversos campos, pero finalmente descubrió su pasión por contar historias.



Debutó en el mundo literario con la saga de fantasía juvenil «Les étoiles de Noss Head» (Las estrellas de Noss Head), publicada entre 2010 y 2013. Esta serie, ambientada en Escocia, combina romance y mitología, y rápidamente se convirtió en un éxito.

Para infancias: “Azuro en el torneo de dragones” de Laurent y Olivier Souille – Jeremie Fleury

“Azuro en el torneo de dragones”, ideal para leerle a los más chicos. Foto: Cecilia Maletti

Azuro es un simpático dragón que junto a sus divertidos amigos Bermellon y Orian crean esta maravillosa historia.

Azuro, un adorable dragón azul que, a diferencia de los demás, expulsa agua en lugar de fuego, convirtiendo sus diferencias en virtudes y enseñando valores como la diversidad, la amistad y la solidaridad en un emocionante torneo donde debe competir contra dragones de nieve junto a sus amigos para ganar la Llama de Oro.

Este libro forma parte de una colección de cuentos tiernos, ideal para leer en familia y fomentar la imaginación.

Sobre los autores

Laurent Souille nació en 1974 en Francia. Comenzó su carrera escribiendo guiones para libros de fantasía, pero rápidamente se orientó a la literatura infantil junto a su hermano gemelo, Olivier.

Laurent y Oliver Souille son conocidos por crear historias que promueven valores como la diversidad y la aceptación.

Jeremie Fleury es el encargado de las ilustraciones, aportando el toque visual a las tiernas y divertidas narraciones de los hermanos Souille.