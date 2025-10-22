Verano 2026: salvar una vida, qué hacer si ves a alguien ahogándose en el río en Neuquén

Estás en la costa del río Limay, en Neuquén, tomando mate, disfrutando del calor y de una tarde de verano. De pronto, ves que una persona que hace señales desde adentro del agua. Te paras, te acercas a la costa, enfocas mejor y te das cuenta que se está ahogando. Te desesperas. Y pensás ¿Qué hago? Acá una guía de lo que hay que hacer en un caso como este.

¿Qué recomiendan los especialistas? ¿Hay que dejar todo y meterse al agua para ayudar? ¿Hay que gritar y avisar? ¿Hay que tirarle algo para rescatarlo? Nicolás Graña, guardavida de Neuquén, explica el paso a paso de lo que hay que hacer.

Guía de lo que hay que hacer frente a alguien que se ahoga en el río

“Lo primero que hay que hacer es llamar a un guardavida”, dice Graña. Y advierte: “No hay que tirarse al agua, para tratar de ayudar a esa persona que se está ahogando, porque van a ser dos víctimas”.

“El gran problema es que muchos se tiran a ayudar y terminan ahogándose los dos. Uno quiere salvar al otro y al final, ninguno sabe cómo sacar al otro”, explica.

Graña advierte que las personas que se tiran al agua a ayudar y no son profesionales del rescate terminan perjudicando a quien se está ahogando y a sí misma. “Las personas en una situación de ahogo pierden la conciencia, se van de sí y se activa su instinto de supervivencia. Al no razonar, no saben lo que están haciendo. Solamente quieren respirar y vivir y pueden ahogar a la otra persona”.

Muchas son las anécdotas que tiene Garaña al respecto, pero elige una para ejemplificar lo que no se debe hacer: “En una oportunidad en un balneario en Plottier hicimos una prevención con una familia. Les dijimos: tengan cuidado, porque hay una parte honda. Estaba el padre, la madre y el hijo de 11 años. El nene se empezó a ahogar y los padres lo querían salvar, pero fue peor. Se tiraron al agua y perdieron la conciencia, se les activó la supervivencia. A mí me tocó sacar al nene. Tuve que sacar a los padres, patearlos para poder salvar al nene. Y los padres siguieron ahogándose hasta que llegaron mis compañeros. Por eso, no hay que tirase, siempre hay que llamar a los guardavidas”.

Nadar en zonas permitidas: la advertencia para disfrutar con tranquilidad el verano 2026

Desde la costa no se ven los peligros que hay dentro del río. Por eso, siempre es importante nadar en zonas permitidas y seguir las indicaciones de prevención que dan los guardavidas.

“Los ríos son profundos. Hay bracitos como el de Gatica o el de los clubes que son bajitos, pero son casos particulares”, advierte Graña. Y asegura que en el resto de los balnearios hay zonas del agua profundas “de tres metros en algunos lugares, cuatro metros en otros, diez metros en otros lugares”.

De hecho, advierte que año tras año deben hacer un reconocimiento del río. Antes del comienzo de la temporada se meten, nadan y advierten los lugares que pueden tener peligrosidad para los bañistas durante el verano. Hacen una especie de mapeo del río: “De un año al otro el río cambia. Se hacen islitas nuevas tenemos que analizar cómo están las corrientes y los cursos de los ríos”.

Por eso, para evitar rescates y situaciones de peligrosidad hay que seguir las indicaciones de los guardavidas y nadar en zonas habilitadas. Y en caso de ver a alguien ahogarse en el río: llamar a los especialistas. “Salvo que la persona esté medianamente cerca o le pueda estirar un brazo, una mano y lo puede agarrar, pero desde un lugar firme. Pero si no es así, no hay que meterse y hay que llamar al guardavida”, insiste.