Explorá la Patagonia y más allá este verano: cinco playas paradisíacas que no sabías que existían

El verano se acerca y cada vez más viajeros comienzan a pensar en destinos donde combinar descanso, aventura y naturaleza. Aunque muchos asocian las vacaciones con la Costa Atlántica o el exterior, la Argentina esconde playas sorprendentes, con paisajes que parecen sacados de otra latitud.

Desde lagos rodeados de bosques hasta arenas cálidas entre médanos, estos rincones ofrecen una alternativa ideal para quienes buscan algo distinto.

A continuación, una selección de cinco playas paradisíacas —algunas casi secretas— para disfrutar durante las Vacaciones 2026.

Yuco, Neuquén: el Caribe patagónico

Ubicada a 30 kilómetros de San Martín de los Andes, Yuco es una pequeña península sobre el lago Lácar que deslumbra por sus aguas turquesas y su entorno natural. Entre bosques de arrayanes y senderos que invitan al trekking, sus playas ofrecen tranquilidad y una vista incomparable. Aunque el agua es fría, su belleza compensa cualquier temperatura.

Isla Escondida, Chubut: naturaleza y vida marina

A solo 50 kilómetros de Rawson, Isla Escondida sorprende por sus piletas naturales de agua de mar. Allí es posible caminar entre los cuerpos de agua, observar elefantes marinos desde una distancia prudente y disfrutar de un paisaje casi intacto. Desde el lugar, también se pueden organizar excursiones hacia Playa Unión, donde habitan las toninas overas, o hasta Punta Tombo, la célebre colonia de pingüinos de Magallanes.

Reta, Buenos Aires: la joya agreste del sur bonaerense

Con apenas 2.000 habitantes, Reta es un destino perfecto para quienes buscan desconexión total. Este pueblo costero del partido de Tres Arroyos combina largas playas, médanos y una atmósfera tranquila. Sus aguas son más templadas que las de otros balnearios de la Costa Atlántica, gracias a una corriente cálida proveniente de Brasil. Se puede acampar, hacer largas caminatas o recorrer los médanos en cuatriciclo.

Bahía de Los Troncos, Río Negro: un secreto en Bariloche

Entre los paisajes del Circuito Chico, camino a Villa Tacul, se esconde una playa que hasta hace poco ni siquiera figuraba en los mapas. La Bahía de Los Troncos es un rincón paradisíaco de Bariloche que combina arena, agua cristalina y el entorno boscoso típico de la zona. Los troncos caídos que descansan en la costa sirven de bancos naturales para disfrutar del paisaje y las vistas del lago.

El Nihuil, Mendoza: dunas y aventura junto al Atuel

En San Rafael, el embalse El Nihuil forma un extenso lago artificial rodeado de dunas de hasta 200 metros de altura. Sus playas permiten refrescarse durante los días de calor y ofrecen actividades al aire libre como kayak, kitesurf, senderismo y equitación. Es un destino ideal para quienes buscan combinar deporte y contacto con la naturaleza en un entorno único.