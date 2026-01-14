Fiesta de la Confluencia 2026: guía definitiva para llegar a Neuquén desde Chile y todo el país en auto

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya palpita en el Paseo de la Costa. Con una grilla que atrae a turistas de todas las provincias y del país vecino, la Isla 132 será el epicentro del verano. Si estás planeando tu viaje para este 5 de febrero, es fundamental elegir la ruta correcta: no siempre la más corta es la más rápida.

El éxito de la experiencia comienza mucho antes de llegar al predio: elegir la ruta adecuada y conocer el estado de los caminos es la primera gran decisión de todo «confluente». Si estás planeando tu travesía desde Buenos Aires, Córdoba, Mendoza o incluso cruzando la cordillera desde Chile, te acercamos una guía de rutas y recomendaciones para viajar a Neuquén.

A la Fiesta de la Confluencia 2026 desde Chile: los pasos claves para cruzar a Neuquén

Neuquén es el destino predilecto para los viajeros de las regiones de la Araucanía y el Biobío.

Pino Hachado (vía Las Lajas): es el paso con mayor capacidad, ideal para quienes vienen de Temuco o Concepción. El trayecto es de unos 500 km .

es el paso con mayor capacidad, ideal para quienes vienen de Temuco o Concepción. El trayecto es de unos . Paso Icalma (vía Villa Pehuenia): una opción más escénica pero con tramos de ripio.

una opción más escénica pero con tramos de ripio. Cardenal Samoré: si venís desde el sur de Chile (Osorno/Puerto Montt), es la ruta más segura y asfaltada, entrando por Villa La Angostura.

Antes de salir, chequeá siempre el horario de las aduanas y recordá que durante el festival los controles pueden tener mayores demoras.

Fiesta de la Confluencia 2026: desde Buenos Aires a Neuquén evitá la Ruta 3

Aunque muchos GPS sugieren ir por Bahía Blanca, la opción más eficiente y utilizada es por la provincia de La Pampa.

El recorrido es simple, hay que salir por la Autopista Riccheri y tomar la Ruta Nacional 5 hasta Santa Rosa. Desde allí, tenés dos opciones: bajar por la RN 35 hacia General Acha para conectar con la famosa Ruta del Desierto (RP 20), o seguir hacia Colonia 25 de Mayo para ingresar por la RN 151.

La Ruta del Desierto suele ser un tanto monótona. Cargá combustible en Chacharramendi y descansá bien antes de encarar las rectas que te depara el camino.

Desde Mendoza y el corredor andino a la Fiesta de la Confluencia en Neuquén

La vía más directa es por la RN 143 (pasando por San Rafael y General Alvear) para luego empalmar con la RN 151 en Catriel.

El tramo de la Ruta 151 entre Catriel y Barda del Medio suele presentar baches y deformaciones. Circulá con extrema precaución, especialmente si llegás de noche.

Desde Córdoba y el centro del país a la isla 132 en Neuquén

El trayecto es de aproximadamente 1.100 km. La opción recomendada es bajar por la RN 35 hasta Realicó y de ahí buscar la conexión hacia General Pico y Santa Rosa para evitar tramos deteriorados de la RN 152.

Al llegar al Alto Valle por la RN 22, recordá que el tránsito se intensifica entre Cipolletti y Neuquén.