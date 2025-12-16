Arranca el verano en Cipolletti: abre la pileta municipal de Isla Jordán

El verano ya esta en marcha en Neuquén con los balnearios a todo ritmo. También lo está en Roca y en Centenario con su Paseo Costero renovado. Ahora es el turno de Cipolletti, que inauguró la pileta municipal.

Fue la municipalidad de Cipolletti quien dio la noticia. En un comunicado aseguró que mañana miércoles 17/12 quedará oficialmente inaugurada la temporada de la pileta municipal. La cita es a las 14 en el predio de Isla Jordán, uno de los espacios más elegidos por las familias durante el verano.

Como anticipó Diario RÍO NEGRO a mediados del mes de agosto la Municipalidad de Cipolletti comenzó con los trabajos de obras de mejoras y reparación de diferentes espacios del predio del Natatorio Municipal, ubicado en el Parque Costero Isla Jordán.

Y a finales de octubre iniciaron las tareas de pintura sobre los sectores reparados de la pileta. También se realizaron trabajos de mantenimiento en el sector de oficina, enfermería, sanitarios/vestuarios, y en la sala de máquinas. Todo, para poder disfrutar de un verano único.

Verano 2025 – 2026: Cipolletti una pileta para pasar el verano

El predio del Natatorio Municipal está ubicado en el Parque Costero Isla Jordán. El espacio está compuesto por un gran espacio verde de más de 42.000 m2, cuenta con dos quinchos de paja, sombrillas, y dos piletas (una para adultos y otra para niños). También tiene amplios espacios verdes, sectores de sombra, quinchos, sanitarios, duchas y la presencia permanente de guardavidas, garantizando seguridad y comodidad para todos los visitantes.

La entrada tendrá un valor de $2.000 únicamente para personas mayores de 18 años.

Los niños, jubilados y personas con discapacidad no abonan entrada.