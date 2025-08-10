Video | El momento más esperado: la emotiva reacción de dos nenas de Neuquén al escuchar por primera vez

Una gran noticia recorrió Centenario: dos niñas, de 1 y 5 años, escucharon por primera vez luego de recibir implantes cocleares y activarlos. «Pudieron oír las voces de sus padres y el sonido de su entorno», manifestó el fonoaudiólogo encargado de ambos casos, Claudio Ruiz.

La emoción de las niñas recorrió las redes sociales. Aneley y Anahí después de mucho tiempo escucharon sus primeras palabras. Según el medio Tricao Malal Noticias, en una primera instancia recibieron sus implantes y en esta oportunidad se realizó el «encendido», que es su proceso de activación y regulación.

En el video compartido por dicho portal, se puede ver que la emoción de los padres estuvo presente en el momento. Por su parte, Ruiz explicó que las pacientes tuvieron la aproximación a los primeros sonidos y al habla.

El dramático rescate de un conductor en Centenario: iba a su casa, su auto estalló en llamas y lo rescataron a tiempo

La vuelta a casa de un hombre por poco se convierte en una tragedia en Centenario. Un conductor vivió momentos de pánico cuando su auto, de un momento a otro, comenzó a arder en llamas. Ante el avance imparable del fuego, los efectivos policiales llegaron y en un rápido accionar hicieron que el hombre lograra escapar del auto en llamas.

Desde el sitio Centenario Digital informaron que el protagonista fue un hombre a bordo de una camioneta Ford Ecosport.

Detallaron que el hombre había salido del boliche y circulaba de regreso a su casa por la calle Río Negro cuando, por causas que aún se desconocen, la camioneta comenzó a fallar. La situación empeoró cuando al llegar a la intersección con José Ianni, el vehículo comenzó a arder en llamas.

El fuego se extendió de manera rápida y el conductor perdió el control por lo que la camioneta pasó de largo y fueron unos álamos los que evitaron que el mismo cayera directo a un desagüe. Afortunadamente al sitio arribó personal policial que se encargó de sacar al hombre del interior de la camioneta a tiempo.

Si bien evitaron que el hombre quedara afectado por el fuego, este tuvo que ser derivado al hospital de Centenario para una mejor evaluación.

Por otra parte al sitio arribaron Policía de Tránsito y Bomberos quienes después de unos minutos lograron apagar el incendio, de igual manera confirmaron que los daños fueron totales.