Estudiante baleado en Bariloche: imputan a un detenido por intento de homicidio y buscan a dos sospechosos

Policías y peritos de Criminalística trabajaron el jueves por la tarde en el lugar donde el chico recibió el balazo, en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

La fiscalía imputará este sábado a un joven que está sospechado de haber participado del tiroteo contra el conductor de una camioneta, que circulaba por la avenida de los Pioneros de Bariloche. Una de las balas hirió a un estudiante secundario, que casualmente caminaba por el lugar donde ocurrió la balacera.

La fiscalía lo imputará por intento de homicidio, según adelantaron desde el Poder Judicial rionegrino. La audiencia se hará a las 10 en una sala de audiencias del edificio de la calle John O´Connor al 20 de esta ciudad.

Mientras, los investigadores están tras los pasos de otros dos sospechosos de haber participado en el ataque a tiros contra el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok.

El chico de 14 años recibió un proyectil en el abdomen mientras caminaba porque fue alcanzado por una de las balas que los tres ocupantes de un vehículo Honda City efectuaron contra el joven que conducía la Amarok.

El adolescente herido fue auxiliado en un primer momento por personas que estaban en ese lugar. Después, fue trasladado hasta el hospital Ramón Carrillo, donde lo operaron la noche del jueves.

Una de las vainas que quedaron en el lugar del hecho tras el tiroteo, a la altura del kilómetro 6 de la avenida de los Pioneros en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

El adolescente herido evoluciona favorablemente tras la cirugía

Este viernes, el director del hospital Víctor Parodi, informó que el adolescente evolucionaba en forma favorable de la cirugía y estaba lúcido. Indicó que el proyectil dejó un orificio de entrada y salida en el abdomen del paciente.

Señaló que el paciente permanece internado en la terapia intensiva pediátrica y que recibió hoy a sus padres, que lo acompañaron porque este viernes cumplió 14 años.

El hecho que la fiscalía y la Policía investigan ocurrió alrededor de las 18 del jueves, a a altura del kilómetro 6 de la avenida de los Pioneros. En un primer momento, fuentes policiales señalaron que hubo un supuesto enfrentamiento a tiros entre grupos rivales.

Fuentes judiciales comunicaron este viernes que el enfrentamiento quedó, en principio, descartado, a partir de las declaraciones de testigos y prueba científica.

Fuentes con conocimiento del caso contaron a Diario RÍO NEGRO que tres jóvenes que circulaban en un vehículo Honda City por la avenida en dirección a la zona oeste, cuando observaron a la persona que manejaba la Amarok fueron en su búsqueda.

Describieron que los dos automotores circulaban en la misma dirección. Por eso, los agresores se colocaron a la par de la camioneta y efectuaron varios tiros contra el conductor, que logró esquivarlos y resultó ileso. Algunos proyectiles impactaron en la camioneta. En esas circunstancias, el estudiante recibió una de las balas. El chico había salido de un colegio privado, ubicado en esa zona.

Tras el ataque, el conductor de la camioneta concurrió a la comisaría 27, donde denunció lo que había sucedido. En un primer momento, quedó vinculado a la investigación preliminar porque la información a este momento era provisoria.

Casquillos que quedaron en el sitio donde ocurrió el tiroteo este jueves por la tarde, en la zona oeste de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

El jueves al caer la noche, uno de los sospechosos se entregó a la Policía, que secuestró el vehículo en el que los autores del ataque se movilizaban. Desde la Policía de Río Negro informaron que había dos detenidos. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron que solo había una persona demorada, que este sábado será imputada.

Según las fuentes, el joven detenido tiene presuntamente una causa penal abierta, pero estaba en libertad, con una tobillera electrónica.

En la misma situación se encuentran presuntamente los dos sospechosos que personal de la Policía de Río Negro busca por estas horas en sectores de Bariloche. De hecho, hicieron allanamientos esta tarde de viernes, con resultado negativo.